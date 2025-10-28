"Змијањски вез“ одушевио Кинезе: Амбасада БиХ у Кини промовисала културу и умјетност

Извор:
АТВ
28.10.2025
16:36
Коментари:0
Амбасада БиХ у Народној Републици Кини, у сарадњи са Амбасадом Републике Молдавије и Кинеским институтом за савремену умјетност, организовала је 26. октобра културни догађај посвећен промоцији богате културне баштине и туризма.
Током сусрета, који је окупио око 70 просвјетних радника и умјетника из различитих кинеских провинција, присутне је поздравио амбасадор БиХ у Кини, Синиша Берјан, истакнувши важност културне размјене као моста међусобног разумијевања и пријатељства између народа БиХ и Кине.
Догађају су присуствовали и директор Кинеско-Молдавског културног центра те представник Кинеског института за савремену умјетност, који су нагласили значај међународне сарадње у области културе и умјетности.
У оквиру догађаја, осим уводног говора и презентације амбасадора Берјана, уприличена је културна изложба, на којој су приказане макете традиционалних народних ношњи, умјетнички мотиви, прије свега “Змијањски вез” који је од 2014. године уврштен на Репрезентативну листу нематеријалне културне баштине човјечанства, као и најпознатије туристичке дестинације БиХ. Догађај је имао интерактиван карактер — гости су са великим интересовањем учествовали у дискусијама и постављали питања о култури, a посебно о историји и наслијеђу “Змијањског веза”, као и сликарској и филмској умјетности у БиХ.
На крају програма размјењени су пригодни поклони, уз изразе захвалности и жељу за наставком сарадње на пољу културне дипломатије.
Најновије
Најчитаније
19
20
19
15
19
06
19
02
18
57
Тренутно на програму