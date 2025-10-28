Logo

Отровница се крила испред куће: Човјек налетио на њу, па схватио да их има чак 3

28.10.2025

15:14

Појава змија необична је за ово доба године, а такав случај забиљежен је и у Чачку, тик уз једну породичну кућу. Наиме, човјек је пронашао змију испред своје куће која се скривала иза цијеви.

Како каже, упитању је шарка, једна од три змије које је човјек синоћ ухватио, а према ријечима стручњака, ситуација ће бити све гора и гора.

''Дошао човјек који броји или шта већ ради и похватао их је све које су биле на површини, а било их је три и склонио их је у шуму. Све ће више да се појављују, тако ми каже, и по градовима их има пуно. Излазе из канализације буквално'', написао је човјек у групи под називом "Млади на селу".

Занимљивости

Змија чуваркућа "излази само у једном случају": Заледићете се када чујете разлог

Стручњаци кажу да оваква појава није уобичајена за касну јесен, али није ни немогућа, поготово ако је вријеме у неуобичајено топло за ово доба године, а претходних дана било је веома сунчано и пријатно вријеме.

Змије, укључујући шарку су хладнокрвне животиње и обично улазе у период зимског мировања (брумације) када температуре падну, најчешће током октобра и новембра.

Стручњаци кажу да појава змија чак и у касну јесен, па и у октобру, постаје све чешћа појава усљед неуобичајено топлих дана. Топло вријеме "тјера" змије да остану активне дуже или да чак и накратко изађу из својих скровишта (брумаријума) ако осете сунце и топлоту. Могуће је да је змија још увијек активна и тражи идеално мјесто за брумацију.

Друштво

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Ево како да се понашате уколико је видите:

Најизраженије обиљежје шарке је тамна цик-цак шара која се пружа дуж цијелих леђа. Шарка је релативно кратка и здјепаста, а глава јој је троугласта, јасно одвојена од тијела. За разлику од поскока, шарка нема рожнати израстак (рог) на врху њушке. Међутим, шарке могу бити и потпуно црне, без видљиве шаре, али и даље задржавају специфичан, здјепаст облик тијела.

Шарка је отровница, једна од три отровне змије у Србији, поред поскока и шаргана/планинског шаргана. У случају да налетите на њу немојте је дирати ни узнемиравати, ако је икако могуће пустите је на миру да оде.

(Телеграф.рс)

