Осуђеници откупили више од 100 година затвора, за четири милиона марака

Аутор:Огњен Матавуљ
28.10.2025
11:43
Осуђеници у Републици Српској плаћају скоро четири милиона марака да ноћи не проводе у устајалим затворским ћелијама, већ у својим домовима!
Могућност замјене затворске за новчану казну искористило је 311 особа, прије него што је Уставни суд Републике Српске неуставним прогласио одредбу Кривичног законика РС којом је то питање регулисано.
Подаци Високог судског и тужилачог савјета Босне и Херцеговине указују да је од почетка примјене неуставне одредбе члана 46а. став 3. Кривичног законика РС, коју је Народна скупштина РС усвојила 2021. године, осуђенима у 306 предмета одобрено да плате укупно 3.983.990 марака да не иду затвор. Дан затвора износи 100 КМ, што значи да су осуђеници откупили више од 100 година затвора.
Међу њима су се нашле три особе које су правоснажно осуђене за кривично дјело обљубе дјетета млађег од 15 година. Они су затвор замијенили за новчане казне у распону од 9.000 до 18.250 КМ. Парама су затвор избјегли и осуђени за производњу и посједовање дјечије порнографије (18.250 KM), искориштавање дјеце за порнографију (18.250 КМ и 6.000 КМ) и упознавање дјеце с порнографијом (6.000 КМ).
Република Српска
Откуп затворске казне није у складу са Уставом Републике Српске!
Откуп казне судови су одобрили за 18 осуђених за злоупотребу службеног положаја или овлашћења, 10 осуђеника за прање новца, шест осуђених за примање мита, као и 16 осуђених за преваре.
Благодети неуставне законске одредбе поједини осуђеници су користили више пута. Тако је Основни суд у Козарској Дубици једном осуђенику у 2023. години у три наврата затворске казне замијенио новчаним. За изазивање опште опасности казна је замијењена за 7.500 КМ, за насиље у породици 18.000 КМ и за фалсификовање исправе 9.000 КМ.
Република Српска
Zamjena zatvorske kazne za novčanu koštaće 100 KM po danu
Основни суд у Бијељини 2021. године је једном осуђенику одобрио да затвор за тешку крађу плати 11.950 КМ, а 2023. године за крађу 41.600 КМ. Осуђенику за тјелесне повреде судови у Добоју и Теслићу су одобрили плаћање 16.400 КМ у 2022. години и 15.000 КМ у 2023. години. За иста дјела други осуђеник је платио 16.400 КМ и 9.000 КМ. Окружни суд у Добоју затворску казну осуђенику за омогућавање уживања дроге замијенио је за 18.250 КМ, да би му наредне године и Основни суд одобрио да за крађу плати 7.500.
Подсјетимо, Уставни суд Републике Српске у октобру је утврдио да одредба којом се одређује откуп затворске казне, која не прелази годину дана затвора, није у сагласности са Уставом РС. У суштини спорна одредба судовима није остављала могућност да одлучују о томе да ли ће и у којем случају прихватити замјену казне, већ је то по аутоматизму морало бити одобрено сваком осуђенику који то затражи. Такође, сама одредба је у привилегованији положај стављала осуђенике бољег имовинског стања, што није у сагласности са уставним начелом равноправности и једнакости грађана пред законом.
Послије одлуке Уставног суда Министарство правде Републике Српске формирало је радну групу која ће хитно радити на измјени спорне одредбе.
