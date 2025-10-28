У Српској рођено 25 беба

28.10.2025
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 13 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Тринаест беба рођено је у Бањалуци, по три у Добоју и Невесињу, по двије у Зворнику и Приједору, а по једна беба у Бијељини и Требињу.
У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, у Добоју два дјечака и једна дјевојчица, у Невесињу двије дјевојчице и један дјечак, у Зворнику и Приједору по два дјечака, а у Бијељини и Требињу по једна дјевојчица.
Порода није било у Источном Сарајеву, Фочи и Градишци.
