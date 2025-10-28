Logo

Извор:

Курир

28.10.2025

Славимо Светог свештеномученика Лукијана: Данас се треба сјетити ових ријечи патријарха Павла
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог свештеномученика Лукијана.

Рођен од благородних родитеља у Самосату у Сирији. У младости приобрео врло широко образовање свјетско и духовно. Муж знаменит како по учености тако и по подвижничкој строгости живота.

Раздав имање своје сиромашним он се издржавао састављањем поучних дјела, и од тога се као од неког рукодеља хранио. Врло је велику услугу учинио цркви тиме што је према јеврејском тексту исправио многа мјеста у Светом Писму, која јеретици сходно своме наопаком учењу бијеху искварили. Због учености и духовности би рукоположен за презвитера у Антиохији.

У вријеме Максимијановог гоњења, када намучени беху св. Антим Никомидијски и св. Петар Александријски, би и св. Лукијан у списку оних, које цар жељаше погубити. Лукијан избјеже из града и сакри се, али га проказа неки завидљиви јеретички свештеник Панкратије.

У то вријеме гоњење беше ужасно. Ни мала дјеца не бијеху поштеђена. Два дјечака, који не хтијеше јести од идолских жртви, бијеху бачени у врело купатило, гдје у мукама предадоше душе своје свете Богу. Нека ученица Лукијанова, по имену Пелагија, да би сачувала девствену чистоту своју од развратних насилника, баци се с крова куће на земљу и разби се.

Лукијан би доведен у Никомидију пред цара. Уз пут савјетима својим успије да обрати у вјеру Христову 40 војника. И сви мученички скончаше. Послије испитивања и бијења св. Лукијан би бачен у тамницу, гдје би мучен глађу.

„Он је презрео глад, пише Златоусти Јован о св. Лукијану, презримо и ми раскош и уништимо власт чрева да би, када дође вријеме које од нас захтијева таквог мужества, будући унапријед приготовљени помоћу мањих подвига, јавили се славним у вријеме борбе.

"На Богојављење причести се у тамници, и сутрадан предаде дух свој Богу. Пострада 7. јануара 311. године.

Обичај налаже да овај дан размислимо о јачини своје вјере и подвижничког рада. Имајте на уму ријечи нашег покојног патријарха Павла - "Будите људи".

Тропар (глас 4):

"Мученик Твој Господе, Лукијан, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше", пише Курир.

