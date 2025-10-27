Миле Стевић (29) из Лопара засадио 1.000 шљива: “Иде ми од руке, видим перспективу”

Извор:
Двадесетдеветогодишњи Миле Стевић из села Тобут код Лопара примјер је да се уз труд, вољу и државне подстицаје може успјешно живјети од пољопривреде. На имању од 23 дунума засадио је готово 1.000 стабала шљиве, купио нови трактор и прикључке, а све захваљујући субвенцијама које, како каже, младима дају разлог да остану на селу и граде будућност у родном крају.
Двадесетдеветогодишњи Миле Стевић из Тобута код Лопара почетник је у воћарству. У младом засаду на 23 дунума има 758 стабала шљиве и 360 стабала у старом воћњаку - чачанку родну, стенлеј и чачанку љепотицу. Опредијелио се, каже, за воћарство јер су му све њиве окренуте јужно, што је добро за зрење воћа.
- Што се тиче воћарства изискује најмање физичког рада. Већи дио посла обавља се трактором и прикључним машинама – тарупом, фрезом. Највећи физички посао је спремање рода у гајбе или вреће, а ни орезивање није страшно. Колико је ово исплатива производња не знам, јер сам кренуо од нуле са младим засадом. Цијена шљиве када нема рода буде већа, када га има буде нижа, али род надомјести ту разлику у цијени. Ова година била је лоша за сво воће, тако да је цијена била изразито висока. Иде ми "од руке" воће, видим ту перспективу - каже Стевић за портал ИнфоБијељина.
Подстицаји су за њега драгоцјени. Комерцијално газдинство регистровао је 6.10.2023. године, да би већ 2024. године искористио права на подстицаје. Купио је нов таруп и фрезу, а лани аплицирао и за Беларусов трактор. Испунио је све услове, био 107. на листи и платио само 40 одсто од тржишне вриједности трактора.
- Купио сам трактор 9213 воћар. Тржишна цијена била је 57.600 марака, ја сам га платио 22.880, а фрезу и таруп сам добио за 50% јефтиније. Млађи сам од 40 година, па поред 40 % субвенција имам још десет одсто за набавку прикључака и за капиталне инвестиције. Без подстицаја не бих успио, да се плаћа по тржишној цијени то је прилично велика цифра – каже овај млади воћар који своју будућност види у селу.
Каже, свијет остаје на младима, а ни опстанка села нема ако у њему нема младих.
- Ево узмите старосни просјек пољопривредника и носилаца газдинстава, види се да млади нису заинтересовани за пољопривредну производњу, али ове мјере подстицаја и стимулације, јавни позиви су права ствар да се заинтересују за останак у селу. Ја сам стицајем околности запослен и пријавио сам пољопривредно газдинство као додатну дјелатност, што је много повољније. Плаћате само два посто за здравствено осигурање на годишњем нивоу од бруто плате, значи врло повољно, а на терену остварујете значајне подстицаје за набавку опреме, ето у мом случају и трактора и два прикључка унутар једне године - прича са осмијехом овај воћар.
Наредне године планира да купи атомизер за третирање засада воћа. Осим одржавања постојећег засада шљиве размишља и о новим засадима дуње и трешње која има добру цијену у прољеће.
