Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

Након што се на друштвеним мрежама појавила лажна објава да поклања кромпир јер наводно не може да га прода, један пољски пољопривредник остао је готово без читавог рода, преко ноћи.
Вјероватно је тешко замислити шок који је доживио пољски пољопривредник, у медијима наведен само као “господин Пјотр”, када је дошао на своје имање да провјери усјев и затекао непознате људе како пуне приколице и џакове његовим кромпиром.
Према извјештајима локалних медија, пољопривредник из мјеста Домбровица у југоисточној Пољској изгубио је скоро 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама.
У објави је стајало да господин Пјотр не може да прода свој кромпир и да га зато поклања, па су бројни људи кренули ка његовом имању да га сами “уберу”. Неки су напунили џакове, док су други долазили с приколицама и одвозили по неколико тона већ ископаних гомоља.
„Био сам шокиран. Имам 68 година и никада у животу нисам доживио ништа слично. Било је као сцена из ноћне море“, рекао је господин Пјотр.
Како је објаснио, током викенда није био у близини имања јер је присуствовао породичном слављу, па није знао шта се догађа све док у понедељак није отишао на њиву.
Још увијек није познато ко је покренуо лажну вијест да поклања кромпир, али људи који су повјеровали у објаву фактички су украли род. Многи од њих, каже, били су пољопривредници из околних села, а неки су одвозили и до шест приколица, што је око 60 тона кромпира.
Фармер се ипак нада мирном исходу: „Надам се да ће они који су били тамо ступити у контакт са мном, да ће објаснити ситуацију и да ћемо све ријешити мирно. Ако не, случај ће завршити код тужиоца. Неко ми је украо кромпир“, изјавио је Пјотр.
Додао је и да му се већ јавио један човјек који је признао да је узео двије вреће кромпира "у тренутку лудила", када је видио масу људи на њиви.
"Извинио се, све објаснио и ствар смо ријешили. Али има и оних који су одвезли десетине тона", рекао је. „Још не знам како ће се све завршити. Тренутно сам у потпуном хаосу.“
Према писању локалних медија, полиција још није примила пријаву, јер фармер вјерује да ће, када људи схвате да је прича о бесплатном кромпиру измишљена, макар дио рода бити враћен.
У супротном, како каже, правду ће тражити на суду, пише Нова.рс.
