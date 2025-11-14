Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Извор:
Једна особа је погинула када се срушио хеликоптер у италијанској провинцији Мантова, у подручју гдје је била густа магла.
Италијанска новинска агенција Анса јавила је да је погинуо пилот стар 56 година.
На мјесту несреће, између мјеста Казалромано и Изола Доварезе у провинцији Кремона, поред медицинских екипа, стигли су и ватрогасци из командног центра Мантова, који су ангажовани на обезбјеђивању и техничким провјерама терена.
Према првим информацијама, густа магла могла би бити узрок несреће, наводи "Јуроњуз".
