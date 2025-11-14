Logo
Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Извор:

СРНА

14.11.2025

22:20

Коментари:

0
Фото: cottonbro studio/Pexels

Једна особа је погинула када се срушио хеликоптер у италијанској провинцији Мантова, у подручју гдје је била густа магла.

Италијанска новинска агенција Анса јавила је да је погинуо пилот стар 56 година.

На мјесту несреће, између мјеста Казалромано и Изола Доварезе у провинцији Кремона, поред медицинских екипа, стигли су и ватрогасци из командног центра Мантова, који су ангажовани на обезбјеђивању и техничким провјерама терена.

obradovic

Кошарка

Болан пораз Партизана у Француској

Према првим информацијама, густа магла могла би бити узрок несреће, наводи "Јуроњуз".

