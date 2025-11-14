Око 20 лица ухапшено испред миграционог центра у Чикагу

Извор:
Двадесетак људи ухапшено је данас испред имиграционог центра у близини Чикага, саопштили су из канцеларије локалног шерифа не наводећи њихов идентитет, нити разлог хапшења.
У саопштењу се наводи да су ова лица приведена испред центра за обраду података америчке имиграционе и царинске службе у Бродвјуу у америчкој савезној држави Илиноис.
Међу ухапшенима је и Мајкл Вулф, свештеник у цркви Лејк Стрит у граду Еванстону у Илиноису, преноси Ројтерс.
Испред имиграционог центра у Бродвјуу протестују активисти који изражавају незадовољсто због мјера против миграната које спроводи амерички предсједник Доналд Трамп у Чикагу, граду који је упориште демократа.
Од када је Трамп интензивирао операције имиграционе службе у Чикагу у септембру демонстранти се редовно сукобљавају са полицијом која је употребљавала сузавац, блиц бомбе и друга средства.
