Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да никада неће пристати на план Европске комисије да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра.
Фицо је истакао да никада на то неће пристати, јер би то значило још двије године убистава.
Министри финансија ЕУ сагласили су се да користе средства од замрзнуте руске имовине као зајам за финансирање Украјине, чиме би могло да се обезбиједи до 140 милијарди евра.
Овај "репарациони зајам" би користио готовину из замрзнуте имовине Руске централне банке за финансирања Украјине.
Овај зајам би Украјина морала да врати само ако Русија плати репарацију.
Министри финансија ЕУ сматрају да је ова опција најефикаснији начин пружања финансијске помоћи без повећања националног дуга земаља чланица ЕУ.
