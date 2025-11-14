Logo
Large banner

Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра

Извор:

Агенције

14.11.2025

20:52

Коментари:

0
Фицо: Никад нећу пристати да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра
Фото: Танјуг/АП

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да никада неће пристати на план Европске комисије да се Кијеву да зајам од 140 милијарди евра.

Фицо је истакао да никада на то неће пристати, јер би то значило још двије године убистава.

Министри финансија ЕУ сагласили су се да користе средства од замрзнуте руске имовине као зајам за финансирање Украјине, чиме би могло да се обезбиједи до 140 милијарди евра.

Овај "репарациони зајам" би користио готовину из замрзнуте имовине Руске централне банке за финансирања Украјине.

Овај зајам би Украјина морала да врати само ако Русија плати репарацију.

Министри финансија ЕУ сматрају да је ова опција најефикаснији начин пружања финансијске помоћи без повећања националног дуга земаља чланица ЕУ.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Словачка

Роберт Фицо

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс прославио 77. рођендан

3 ч

0
Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

Свијет

Језив судар аутобуса и камиона, погинуло најмање шест особа

3 ч

0
Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

Свијет

Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

5 ч

0
Руси објавили листу својих највећих непријатеља: У "ТОП 10" двије земље бивше Југославије

Свијет

Руси објавили листу својих највећих непријатеља: У "ТОП 10" двије земље бивше Југославије

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

38

Захарова: Синови Виталија Кличка избјегавају војну службу

23

19

"Нема легитимитета, а ни консензуса": Како ћемо доћи до главног преговарача?

22

59

Усвојена резолуција о борби против неонацизма

22

44

Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

22

20

Једна особа погинула у паду хеликоптера у Мантови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner