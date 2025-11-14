Министарства у Савјету министара којима руководи кадар СНСД интензивирају сарадњу са Русијом

Извор:
СРНА
14.11.2025
22:12
Коментари:0
Власти Републике Српске настављају да одржавају честе контакте са Русијом на највишем нивоу, наводи се у извјештају Европске комисије о БиХ за ову годину.
- Министарства и тијела под контролом СНСД-а на нивоу БиХ, такође, почела су да интензивирају сарадњу са руским колегама. Тако су у септембру Институт за метрологију и Институт за стандардизацију потписали меморандуме о разумијевању са Rosstandartom, руским субјектом који је санкционисала ЕУ - истиче се у извјештају.
Додаје се да због званичника из Републике Српске у институцијама БиХ, који су чланови СНСД-а, остаје, како кажу, "политички спорно усклађивање са рестриктивним мјерама ЕУ када је ријеч о Русији".
То је, сматрају у Европској комисији, довело до "значајних препрека" у њиховој примјени од министарстава у Савјету министара која контролише СНСД, укључујући летове из Русије који нису забрањени или емитовање програма руских државних медија.
Из Европске комисије поручују да "БиХ треба да настави да јача своје капацитете за спровођење међународних рестриктивних мјера, укључујући санкције ЕУ и да усклађује своје законе са прописима ЕУ".
Најновије
Најчитаније
23
38
23
19
22
59
22
44
22
20
Тренутно на програму