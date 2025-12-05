Жријеб за фудбалски Мундијал вечерас у Вашингтону

Извор:
Жријеб за Свјетско првенство у фудбалу 2026. године одржаће се вечерас од 18 сати по средњеевропском времену у Вашингтону.
Први пут на финалном турниру, који ће се одржати од 11. јуна до 19. јула 2026. године у САД, Мексику и Канади, учествоваће 48 репрезентација, али не и Србија
Србија је "везала" два Мундијала (Русија, Катар), учествовала је на четири од посљедњих пет, али овај пут је неће бити након разочаравајућих квалификација.
Специјални програм водиће чувена манекенка Хајди Клум, најављени су и Рио Фердинанд, Шекил О'Нил, Том Брејди и Вејн Грецки, а очекује се и присуство председника САД Доналда Трампа.
Шешири на жребу:
Први шешир: Канада, Мексико, Сједињене Америчке Државе, Шпанија, Аргентина, Француска, Енглеска, Бразил, Португал, Холандија, Белгија, Немачка
Други шешир: Хрватска, Мароко, Колумбија, Уругвај, Швајцарска, Јапан, Сенегал, Иран, Јужна Кореја, Еквадор, Аустрија, Аустралија.
Трећи шешир: Норвешка, Панама, Египат, Алжир, Шкотска, Парагвај, Тунис, Обала Слоноваче, Узбекистан, Катар, Саудијска Арабија, Јужна Африка
Четврти шешир: Јордан, Зеленортска Острва, Гана, Курасао, Хаити, Нови Зеланд, Европски бараж А, Б, Ц и Д, Интерконтинентални бараж 1 и 2.
