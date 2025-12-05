Logo
Оцу Меган Маркл ампутирана нога!

05.12.2025

08:51

Оцу Меган Маркл ампутирана нога!

Отац војвоткиње од Сасекса Меган Маркл, Томас Маркл, имао је операцију ампутације леве ноге испод колена која му је спасила живот.

Томас Маркл (81) је у сриједу подвргнут трочасовној операцији уклањања лијевог стопала и потколенице након што је крвни угрушак прекинуо циркулацију и уд поцрнео,открива Даилy маил.

Ову вијест потврдио је синоћ његов син, Томас млађи.

"Мој тата је веома храбар. Његово стопало је поплавило, а затим поцрнило. Десило се веома брзо. Одвео сам га у локалну болницу и урадили су нека скенирања и ултразвук и рекли да нога мора бити ампутирана", рекао је он.

Маркл је затим хитно превезен колима хитне помоћи у већу болницу у Себуу на Филипинима - граду у који се преселио раније ове године у покушају да створи "нови живот" далеко од онога што је назвао "константним болом" због отуђења од Меган.

Љекари су га одмах одвели на операцију и уклонили му уд.

"Није било избора. Речено ми је да нога мора бити одсјечена и да је у питању живот или смрт", испричао је његов син.

Маркл се сада суочава са још једном процедуром уклањања крвног угрушка у лијевој бутини.

Његов син Томас млађи, који је био његов главни неговатељ, рекао је да су љекари и даље "изузетно забринути" за добробит његовог оца.

tagava

Сцена

Преминуо легендарни глумац Кери-Хиројуки Тагава

"Један од његових љекара је рекао да су наредна два или три дана критична. Његова лијева нога је одсјечена испод колена. Били су забринути због могућности инфекције - сепсе или гангрене. Месо је било црно и умируће. Није било избора. Или 'морамо одмах да оперишемо и одсечемо ногу или ће умријети'. Била је то ситуација опасна по живот", додао је његов син.

Тренутно се налази на интензивној њези и његово стање је стабилно.

Томас Маркл је отуђен од своје ћерке, Меган Маркл, војвоткиње од Сасекса - коју је сам одгајао од 11. до 18. године - од краљевског венчања 2018. године.

Позирао је папарацима уочи вјенчања вјерујући да ће га приказати у бољем светлу.

Касније је доживио два срчана удара и рекао је да је његова ћерка била „бесна“ на њега.

Када није могао да присуствује њеном вјенчању у капели Светог Ђорђа, Меган је ушла сама, а до олтара ју је отпратио краљ Чарлс, а Маркл је тај чин назвао „невјероватно љубазном и великодушном“.

Посљедњих година је лошег здравља, а према писању медија, наводно никада није упознао свог зета, принца Харија, нити унуке Арчија (6) и Лилибет (4).

