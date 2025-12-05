Оцу Меган Маркл ампутирана нога!

05.12.2025
Отац војвоткиње од Сасекса Меган Маркл, Томас Маркл, имао је операцију ампутације леве ноге испод колена која му је спасила живот.
Томас Маркл (81) је у сриједу подвргнут трочасовној операцији уклањања лијевог стопала и потколенице након што је крвни угрушак прекинуо циркулацију и уд поцрнео,открива Даилy маил.
Ову вијест потврдио је синоћ његов син, Томас млађи.
"Мој тата је веома храбар. Његово стопало је поплавило, а затим поцрнило. Десило се веома брзо. Одвео сам га у локалну болницу и урадили су нека скенирања и ултразвук и рекли да нога мора бити ампутирана", рекао је он.
Маркл је затим хитно превезен колима хитне помоћи у већу болницу у Себуу на Филипинима - граду у који се преселио раније ове године у покушају да створи "нови живот" далеко од онога што је назвао "константним болом" због отуђења од Меган.
Љекари су га одмах одвели на операцију и уклонили му уд.
"Није било избора. Речено ми је да нога мора бити одсјечена и да је у питању живот или смрт", испричао је његов син.
Маркл се сада суочава са још једном процедуром уклањања крвног угрушка у лијевој бутини.
Његов син Томас млађи, који је био његов главни неговатељ, рекао је да су љекари и даље "изузетно забринути" за добробит његовог оца.
"Један од његових љекара је рекао да су наредна два или три дана критична. Његова лијева нога је одсјечена испод колена. Били су забринути због могућности инфекције - сепсе или гангрене. Месо је било црно и умируће. Није било избора. Или 'морамо одмах да оперишемо и одсечемо ногу или ће умријети'. Била је то ситуација опасна по живот", додао је његов син.
Тренутно се налази на интензивној њези и његово стање је стабилно.
Томас Маркл је отуђен од своје ћерке, Меган Маркл, војвоткиње од Сасекса - коју је сам одгајао од 11. до 18. године - од краљевског венчања 2018. године.
Позирао је папарацима уочи вјенчања вјерујући да ће га приказати у бољем светлу.
Касније је доживио два срчана удара и рекао је да је његова ћерка била „бесна“ на њега.
Када није могао да присуствује њеном вјенчању у капели Светог Ђорђа, Меган је ушла сама, а до олтара ју је отпратио краљ Чарлс, а Маркл је тај чин назвао „невјероватно љубазном и великодушном“.
Посљедњих година је лошег здравља, а према писању медија, наводно никада није упознао свог зета, принца Харија, нити унуке Арчија (6) и Лилибет (4).
