Новогодишњи турнир у малом фудбалу почиње 10. децембра

Извор:

АТВ

04.12.2025

19:07

Новогодишњи турнир у Козарској Дубици
Фото: Уступљена фотографија

У Козарској Дубици мјесец децембар обиљежиће традиционална спортска манифестација “Новогодишњи турнир у малом фудбалу - Козарска Дубица 25/26”.

Такмичење се организује у више категорија: сениори, ветерани, кадети, пионири, предпионири и пјетлићи.

И ове године турнир прати богат наградни фонд, награда за прво мјесто износи 15.000 КМ.

Пријаве тимова трају до 8. децембра до 20.00 часова путем телефона 066/650-535, а извлачење екипа обавиће се 9. децембра у 19.00 часова.

Србија - Фарска Острва

Остали спортови

Србија сама себи одузела побједу, погледајте како

Почетак турнира је 10. децембра,а доступне су и онлајн пријаве за све категорије на Фејсбук профилу и Инстаграм налогу турнира.

Генерални покровитељ турнира је Општина Козарска Дубица, а одржавање турнира помогла је и Палата предсједника Републике Српске.

Медијски покровитељ је Центар за информисање и културу.

