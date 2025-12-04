Новогодишњи турнир у малом фудбалу почиње 10. децембра

Извор:
АТВ
04.12.2025
19:07
Коментари:0
У Козарској Дубици мјесец децембар обиљежиће традиционална спортска манифестација “Новогодишњи турнир у малом фудбалу - Козарска Дубица 25/26”.
Такмичење се организује у више категорија: сениори, ветерани, кадети, пионири, предпионири и пјетлићи.
И ове године турнир прати богат наградни фонд, награда за прво мјесто износи 15.000 КМ.
Пријаве тимова трају до 8. децембра до 20.00 часова путем телефона 066/650-535, а извлачење екипа обавиће се 9. децембра у 19.00 часова.
Почетак турнира је 10. децембра,а доступне су и онлајн пријаве за све категорије на Фејсбук профилу и Инстаграм налогу турнира.
Генерални покровитељ турнира је Општина Козарска Дубица, а одржавање турнира помогла је и Палата предсједника Републике Српске.
Медијски покровитељ је Центар за информисање и културу.
