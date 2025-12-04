Logo
Самохраној мајци из Лакташа потребна помоћ

Извор:

АТВ

04.12.2025

18:41

Коментари:

0
Сњежана Плавшић Ђуровић
Фото: Screenshot / YouTube

Покренута је хуманитарна акција за помоћ тешко болесној самохраној мајци Сњежани Плавшић Ђуровић из Маховљана код Лакташа, која живи сама са малољетним сином, без икаквих редовних примања.

Поред здравствених проблема, породица живи у кући којој је хитно потребна санација крова.

За помоћ Сњежани отворен је хуманитарни број 1434, који ће бити активан до 28. фебруара 2026. године.

Грађани могу помоћи и уплатом на жиро-рачун:

Сњежана (Витомир) Плавшић-Ђуровић

Број рачуна: 5620 9980 8762 6239

ИБАН: БА39 5620 9981 2103 3815

Адреса: Маховљани, 78250 Лакташи

СВИФТ/БИЦ: РАЗЗББА22

Банка: НЛБ Банка а.д.

Организатори акције захваљују свима који ће помоћи овој породици у тешком животном тренутку.

Тагови:

humanost

Лакташи

Коментари (0)
