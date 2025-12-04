Самохраној мајци из Лакташа потребна помоћ

Извор:
04.12.2025
Покренута је хуманитарна акција за помоћ тешко болесној самохраној мајци Сњежани Плавшић Ђуровић из Маховљана код Лакташа, која живи сама са малољетним сином, без икаквих редовних примања.
Поред здравствених проблема, породица живи у кући којој је хитно потребна санација крова.
За помоћ Сњежани отворен је хуманитарни број 1434, који ће бити активан до 28. фебруара 2026. године.
Грађани могу помоћи и уплатом на жиро-рачун:
Сњежана (Витомир) Плавшић-Ђуровић
Број рачуна: 5620 9980 8762 6239
ИБАН: БА39 5620 9981 2103 3815
Адреса: Маховљани, 78250 Лакташи
СВИФТ/БИЦ: РАЗЗББА22
Банка: НЛБ Банка а.д.
Организатори акције захваљују свима који ће помоћи овој породици у тешком животном тренутку.
