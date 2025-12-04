Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

Извор:
Телеграф
04.12.2025
18:29
Коментари:0
Трогодишње дијете задобило је повреде када је вечерас на њега налетио аутомобил у Раковици, сазнаје Телеграф.рс.
Према информацијама, удес се догодио у Маричкој улици, а дијете је лакше повреијђено.
Остали спортови
Србија сама себи одузела побједу, погледајте како
Према ријечима свједока који су били на лицу мјеста, дијете је истрчало улицу и аутомобил га је ударио.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
56
19
49
19
42
19
41
Тренутно на програму