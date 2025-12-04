Logo
Large banner

Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

Извор:

Телеграф

04.12.2025

18:29

Коментари:

0
Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи
Фото: Танјуг

Трогодишње дијете задобило је повреде када је вечерас на њега налетио аутомобил у Раковици, сазнаје Телеграф.рс.

Према информацијама, удес се догодио у Маричкој улици, а дијете је лакше повреијђено.

Србија - Фарска Острва

Остали спортови

Србија сама себи одузела побједу, погледајте како

Према ријечима свједока који су били на лицу мјеста, дијете је истрчало улицу и аутомобил га је ударио.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Rakovica

povrijeđeno dijete

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србија - Фарска Острва

Остали спортови

Србија сама себи одузела побједу, погледајте како

1 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Свијет

Најпраћенији јутјубер свијета излази на берзу

1 ч

0
Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

Бања Лука

Фотографија изазвала узнемиреност у бањалучкој школи, огласила се полиција

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Најављена јача борба против лажних боловања у Српској

1 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу три дјетета у Требињу

4 ч

0
Хапшење педофил Бијељина

Хроника

Огласило се Министарство о професору осумњиченом за педофилију

4 ч

0
Kupus

Хроника

Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

4 ч

0
Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

Хроника

Осумњичен за силовање: Желимиру Петковићу из Бањалуке одређен притвор

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

19

56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

19

49

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

19

42

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

19

41

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner