Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

Извор:
Телеграф
04.12.2025
15:31
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју ухапсили су Р. Л. (32) са подручја ове општине, због постојања основа сумње да је учинио три кривична дјела крађа.
Осумњичени Р. Л. терети се да је извршио више различитих крађа, међу којима се истиче крађа чак 400 килограма купуса са парцеле једног мјештанина.
Свијет
Федерика Могерини поднијела оставку
Полиција сумња да је он такође украо различиту прехрамбену и техничку робу из продавнице у Бачком Петровом Селу, као и један мопед. Украдени мопед је пронађен и враћен је власнику.
Осим за три крађе, Р. Л. се терети и за кривично дјело ометање службеног лица у вршењу службене дужности, јер је приликом лишења слободе покушао да побјегне полицији.
Занимљивости
Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац
Након хапшења, одређено му је задржавање до 48 сати. Он ће уз кривичну пријаву бити приведен основном јавном тужиоцу у Бечеју.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
34
16
27
16
25
Тренутно на програму