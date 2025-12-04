Logo
Украо пола тоне купуса, па бјежао од полиције

Телеграф

04.12.2025

15:37

Kupus
Фото: Unsplash

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју ухапсили су Р. Л. (32) са подручја ове општине, због постојања основа сумње да је учинио три кривична дјела крађа.

Осумњичени Р. Л. терети се да је извршио више различитих крађа, међу којима се истиче крађа чак 400 килограма купуса са парцеле једног мјештанина.

Федерика Могерини

Свијет

Федерика Могерини поднијела оставку

Полиција сумња да је он такође украо различиту прехрамбену и техничку робу из продавнице у Бачком Петровом Селу, као и један мопед. Украдени мопед је пронађен и враћен је власнику.

Осим за три крађе, Р. Л. се терети и за кривично дјело ометање службеног лица у вршењу службене дужности, јер је приликом лишења слободе покушао да побјегне полицији.

novac evri

Занимљивости

Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

Након хапшења, одређено му је задржавање до 48 сати. Он ће уз кривичну пријаву бити приведен основном јавном тужиоцу у Бечеју.

Крађа

Bečej

