Раскинут уговор о раду професору осумњиченом за педофилију

Извор:
СРНА
04.12.2025
13:37
Коментари:1
Бањалучанину чији су иницијали М.С. раскинут је уговор о раду у Средњошколском центру Лакташи након што је осумњичен за сексуално искориштавања дјетета, речено је Срни у овој образовној установи.
Из Средњошколског центра Лакташи наводе да ће пружити све потребне додатне информације надлежним институцијама.
Истичу да је М.С. ангажован од 1. септембра као професор практичне и стручно-теоријске наставе за ауто-електричара и да је био једини кандидат пријављен за то радно мјесто.
Прије закључења уговора, како је наведено, доставио је сву тражену документацију прописану Законом о средњем образовању и васпитању и правилницима.
Из Средњошколског центра Лакташи наглашавају да је ово лице доставило и увјерења о невођењу кривичног поступка и да није осуђивано која су издали Основни суд и Полицијска управа Бањалука.
Осим тога, доставио је и увјерење о радној способности, којим се потврђује да је психофизички способан да обавља посао на том радном мјесту.
Бањалучанин чији су иницијали М.С. ухапшен је јуче на подручју Бијељине у наставку оперативне акције "Карика" због сексуалног искориштавања дјетета.
Бањалучанин осумњичен за педофилију предат Тужилаштву
Ухапсили су га службеници Јединице за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске, а јутрос је предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.
Он је ухапшен због сумње да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације за сексуално злостављање или искориштавање дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.
