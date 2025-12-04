Logo
Раскинут уговор о раду професору осумњиченом за педофилију

СРНА

СРНА

04.12.2025

13:37

Хапшење педофил Бијељина
Фото: Уступљена фотографија

Бањалучанину чији су иницијали М.С. раскинут је уговор о раду у Средњошколском центру Лакташи након што је осумњичен за сексуално искориштавања дјетета, речено је Срни у овој образовној установи.

Из Средњошколског центра Лакташи наводе да ће пружити све потребне додатне информације надлежним институцијама.

Истичу да је М.С. ангажован од 1. септембра као професор практичне и стручно-теоријске наставе за ауто-електричара и да је био једини кандидат пријављен за то радно мјесто.

Прије закључења уговора, како је наведено, доставио је сву тражену документацију прописану Законом о средњем образовању и васпитању и правилницима.

Из Средњошколског центра Лакташи наглашавају да је ово лице доставило и увјерења о невођењу кривичног поступка и да није осуђивано која су издали Основни суд и Полицијска управа Бањалука.

Осим тога, доставио је и увјерење о радној способности, којим се потврђује да је психофизички способан да обавља посао на том радном мјесту.

Бањалучанин чији су иницијали М.С. ухапшен је јуче на подручју Бијељине у наставку оперативне акције "Карика" због сексуалног искориштавања дјетета.

Бањалучанин

Хроника

Бањалучанин осумњичен за педофилију предат Тужилаштву

Ухапсили су га службеници Јединице за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске, а јутрос је предат у надлежност Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Он је ухапшен због сумње да је починио кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације за сексуално злостављање или искориштавање дјетета, искориштавање дјеце за порнографију и упознавање дјеце са порнографијом.

