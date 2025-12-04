Јефимијин вез проглашен културним добром од изузетног значаја

Извор:
Влада Србије донијела је данас одлуке којима се за културна добра од изузетног значаја утврђују скулптура са локалитета Лепенски вир "Данубиус", музејски предмет вотивна или дупљајска колица, као и вез монахиње Јефимије на покрову за мошти кнеза Лазара.
Одлука да се "Похвала кнезу Лазару" утврди као културно добро од изузетног значаја, донесена је јер је тај музејски предмет веома значајан за културни и историјски развој српског народа у средњем вијеку, посебно у периоду након Косовске битке, која је била једна од преломних тачака у историји Србије, саопштено је из Владе Србије.
Највећи дио покрова украшен је техником златовеза, сребрном позлаћеном жицом на основи од црвене атлас свиле, а испуњен је текстом извезеним у 26 редова.
Ово културно добро представља специфичан спој дјела литерарне и примијењене умјетности и показује лирски израз личне и народне трагедије оличене у мученичкој смрти кнеза Лазара.
"Због културног, историјског и друштвеног значаја и изузетног доприноса креативном стваралаштву у прошлости и у савремено доба, а као јединствен пример из времена у коме је настало, ово оригинално дело обележило је културу и историју на размеђу 14. и 15. века, због чега заслужује статус културног добра од изузетног значаја", истакли су из Владе Србије.
У саопштењу је наведено да је скулптура "Данубиус" из шестог миленијума прије нове ере добила овај статус имајући у виду њену изузетну умјетничку, археолошку и историјску вриједност.
Вотивна колица, то јест чувена дупљајска колица, један је од најзначајнијих и најпознатијих предмета бронзаног доба на простору Југоисточне Европе, која приказује антропоморфно божанство смјештено у троколици коју вуку три барске патке, двије мушке и једна женска јединка.
Ова статуета утврђена је као културно добро од изузетног значаја с обзиром на историјску, симболичку и умјетничку вриједност.
