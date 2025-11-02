Logo

Влада Српске добија надлежност за доношење стратегије развоја културе

Извор:

СРНА

02.11.2025

10:38

Vlada Republike Srpske Zgrada Vlade Banjaluka
Фото: АТВ

Влада Републике Српске убудуће би, умјесто парламента, требало да доноси стратегију развоја културе на приједлог Министарства просвјете и културе.

То предвиђа Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о култури Републике Српске, који би требало да разматра Народна скупштина Српске.

У образложењу приједлога је наведено да је циљ усаглашавање са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској, а самим тим и остваривање општег интереса у култури.

Стратегија развоја културе плански је документ којим се утврђује анализа стања у култури, односно израђује стратешка платформа, уређују дугорочни циљеви, приоритети и мјере развоја културе.

Влада-09092025

Република Српска

Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

Идентификују се и кључни стратешки пројекти, утврђује унутрашња и међусобна усклађеност, израђује оквирни финансијски план спровођење и оквир за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање.

''Због тога је било неопходно прописати да, осим тога што се доноси за одређен период, Влада на приједлог Министарства доноси и акциони план са приоритетима, надлежностима, носиоцима активности, очекиваним резултатима, индикаторима успјеха и роковима спровођења плана'', наведено је у образложењу.

Имајући у виду циљ доношења стратегије развоја културе, било је потребно прописати и да ће стратешке документе развоја културе доносити и јединице локалне самоуправе, које ће доносити стратегију развоја јединице локалне самоуправе, а републичке установе културе ће доносити стратегију развоја установе.

Влада Српске

Република Српска

Одржана посебна сједница Владе Републике Српске

Законом о култури прописано је остваривање културне политике, а били су прописани редовни и посебни облици подршке субјектима у култури кроз поступке суфинансирања и самим тим су ти облици, на неки начин, и раздвојени.

Измјенама и допуном Закона о култури настоји се постићи изједначавање, у смислу да нема редовних и посебних облика подршке, већ су обједињени и таксативно наведени у члану 48. важећег закона, који је измијењен чланом 9. овог закона.

Ненад Стевандић-01092025

Република Српска

Стевандић за АТВ: Ова Влада ће радити до редовних избора 2026.

Због тога је сада прописано да ће за све наведене облике подршке, министар појединачним рјешењем утврдити облик подршке и износ средстава за њихово суфинансирање из републичког буџета, а поступак пријава за облике подршке обављаће се путем јавног конкурса.

Редовна сједница Народне скупштине на којој ће бити разматран поменути закон заказана је уторак, 4. новембар у Бањалуци.

