Влада Српске добија надлежност за доношење стратегије развоја културе

Извор:
СРНА
02.11.2025
10:38
Коментари:0
Влада Републике Српске убудуће би, умјесто парламента, требало да доноси стратегију развоја културе на приједлог Министарства просвјете и културе.
То предвиђа Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о култури Републике Српске, који би требало да разматра Народна скупштина Српске.
У образложењу приједлога је наведено да је циљ усаглашавање са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској, а самим тим и остваривање општег интереса у култури.
Стратегија развоја културе плански је документ којим се утврђује анализа стања у култури, односно израђује стратешка платформа, уређују дугорочни циљеви, приоритети и мјере развоја културе.
Идентификују се и кључни стратешки пројекти, утврђује унутрашња и међусобна усклађеност, израђује оквирни финансијски план спровођење и оквир за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање.
''Због тога је било неопходно прописати да, осим тога што се доноси за одређен период, Влада на приједлог Министарства доноси и акциони план са приоритетима, надлежностима, носиоцима активности, очекиваним резултатима, индикаторима успјеха и роковима спровођења плана'', наведено је у образложењу.
Имајући у виду циљ доношења стратегије развоја културе, било је потребно прописати и да ће стратешке документе развоја културе доносити и јединице локалне самоуправе, које ће доносити стратегију развоја јединице локалне самоуправе, а републичке установе културе ће доносити стратегију развоја установе.
Законом о култури прописано је остваривање културне политике, а били су прописани редовни и посебни облици подршке субјектима у култури кроз поступке суфинансирања и самим тим су ти облици, на неки начин, и раздвојени.
Измјенама и допуном Закона о култури настоји се постићи изједначавање, у смислу да нема редовних и посебних облика подршке, већ су обједињени и таксативно наведени у члану 48. важећег закона, који је измијењен чланом 9. овог закона.
Због тога је сада прописано да ће за све наведене облике подршке, министар појединачним рјешењем утврдити облик подршке и износ средстава за њихово суфинансирање из републичког буџета, а поступак пријава за облике подршке обављаће се путем јавног конкурса.
Редовна сједница Народне скупштине на којој ће бити разматран поменути закон заказана је уторак, 4. новембар у Бањалуци.
