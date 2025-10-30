Одржана сједница Владе, ево шта је одлучено

Извор:
АТВ
30.10.2025
18:09
Коментари:0
Владa Републике Српске утврдила је данас, на 9. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјени Закона о стварним правима.
Овим законом врши се измјена досадашњег на начин да се проширује круг лица која могу остварити право грађења без накнаде у циљу рјешавања стамбених питања, на начин да поред породица погинулих бораца и ратних војних инвалида ово право сада могу да остваре и породице са четворо и више дјеце, млади брачни парови до 35 година и самохрани родитељи, приликом стицања права својине на првој непокретности.
Разлог за доношење овог закона је настојање Републике Српске да задржи младе кадрове стварајући што повољније услове у свим сегментима живота цјелокупног становништва, а посебно ове популације, те би се предложеном измјеном Закона обухватила и ова категорија становништва.
Влада је утврдила и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима, с циљем унапређења правног оквира за управљање јавним предузећима у складу са мјерама предвиђеним Ажурираним акционим планом Владе Републике Српске за реформу јавних предузећа за период 2022–2026. година. Измјене имају за циљ већу транспарентност, одговорност и ефикасност пословања, као и увођење новог Система за координацију надзора јавних предузећа. У односу на Нацрт, Приједлог доноси прецизније одредбе које омогућавају јаснију примјену у пракси, посебно у дијелу вођења интерне рачуноводствене евиденције ради раздвајања тржишних и нетржишних дјелатности, што доприноси транспарентности у коришћењу јавних средстава. Такође је појашњено да ресорна министарства и јединице локалне самоуправе спроводе надзор у оквиру новог система координације, при чему ће детаљни поступак бити уређен подзаконским актом. Допуњена је и одредба о изради обједињеног извјештаја о пословању јавних предузећа, који сада, поред информација о стању, садржи и конкретне приједлоге мјера за унапређење управљања и пословања.
Влада Српске разматрала је информације о три приоритетна капитална пројекта, те усвојила закључак којим се одобрава подршка за два пројекта у Градишци и један у Бањалуци за које би требало обезбиједити средства на буџетској позицији јавне инвестиције.
Град Градишка кандидовао је у приоритетне капиталне пројекте уређење спомен собе и реконструкцију мјесног дома у Машићима, под називом пројекат „Пут слободе: насљеђе 16. крајишке моторизоване бригаде Војске Републике Српске“, чија укупна вриједности износи 700.000 КМ, те пројекат уређења спомен комплекса Лепе Радић у граду Градишка, чија је укупна вриједност 300.000 КМ. Ова два пројекта су оцијењена оправданим, те би из буџетских средстава намијењених за јавне инвестиције требало да буду обезбијеђена средства за суфинансирање реализације пројекта.
Влада Републике Српске је разматрала и Информацију о приоритетном капиталном пројекту „Изградња парохијског дома - пратећи објекат Саборног Храма Христа Спаситеља“ у Граду Бањалука, те донијела закључак о оправданости пројекта за који ће из Буџета Републике Српске бити потребно обезбиједити 1.000.000 КМ који Црквена општина Бањалука није у могућности да сама обезбиједи.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о избору идејног рјешења за изградњу меморијалног комплекса српских жртава у Подрињу, регија Бирач у 20. вијеку. Влада је задужила Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да покрене поступак допуне идејног рјешења према препоруци стручне комисије и поднесе иницијативу за измјену Регулационог плана за општину Братунац, у циљу имплементације ширег концепта идејног рјешења.
Меморијални комплекс у Братунцу биће подигнут са циљем трајног очувања сјећања на страдања српског народа у Подрињу и регији Бирач током 20. вијека. Ријеч је о пројекту од посебног значаја за Републику Српску, који ће представљати симбол достојанства, истине и заједничког памћења.
Стручна комисија је оцијенила да изабрано идејно рјешење пружа снажан умјетнички и историјски израз, те да визија аутора превазилази оквире класичног спомен-обиљежја. У проширеном концепту предвиђено је да комплекс обухвати вајарске и архитектонске елементе, подземне меморијалне садржаје и централно обиљежје као симбол трајања и сјећања.
Изградњом овог комплекса Република Српска одаје трајну почаст страдалима и ствара мјесто сабирања, сјећања и поштовања, које ће будућим генерацијама свједочити о историји, жртви и снази народа да памти и чува своје насљеђе.
