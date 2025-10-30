Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

Извор:
Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов изјавио је Срни да ће током сутрашњег састанка Савјета безбједности Руска Федерација заступати принципијелан став да Кристијан Шмит нема легитимитет и да ОХР треба затворити, те истакао да ће бити врло интересантно чути какав ће бити став САД.
"Русија је за затварање ОХР-а зато што је постао препрека, а када су у питању неке промјене то је већ ствар договора око конкретних питања о којима је сада тешко причати", истакао је руски дипломата, не желећи да спекулише о медијским најавама да Шмит ускоро напушта БиХ.
Он је изразио наду да ће се временом видјети промјена у приступу појединих представника међународне заједнице о томе шта се дешава у БиХ и да ће бити бољег разумијевања за ставове Републике Српске.
"И у овом смислу, ја се надам да ће дистрибуција Извјештаја Владе Републике Српске имати подстицај да се чланови Савјета безбједности упознају из прве руке шта се дешава", рекао је Калабухов.
Он очекује да ће током сутрашњег састанка у Савјету безбједности Руска Федерација још једном поновити свој принципијелан став што се тиче и Шмита и ОХР-а.
Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке
"То ће бити објективно излагање, а видјећемо какав ће бити став других, сталних чланица Савјета безбједности. У овом смислу биће врло интересантно послушати какав ће бити став Вашингтона", навео је руски амбасадор у изјави Срни.
Калабухов каже да се сада генерално могу створити добри услови за подстицање оног најбитнијег шта жели и Русија и међународна заједница, а то је унутрашњи дијалог у БиХ по свим актуелним питањима.
"Још у почетку процеса, након одласка високог представника Валентина Инцка, рекао сам у вези са Шмитом да је дио међународне заједнице одлучио да не дјелује на принципима међународног права", нагласио је Калабухов.
Он је подсјетио да је тада упозорио да ће нелегитимност Шмита бити узрок великих проблема у БиХ, чак и у региону, што се сад и видјело.
2 ч
3 ч
3 ч
3 ч
4 ч
5 ч
5 ч
6 ч
