Огласили се из Синдиката Шума: Надлежни да предузму мјере

Синдикат запослених Шумама Републике Српске очекује да надлежне институције Српске предузму све потребне мјере како би било спријечено даље пропадање фирме, сачувана радна мјеста и обезбијеђена будућност ове кључне привредне гране.
Из Синдиката апелује на све релевантне институције Републике Српске и на ширу друштвену заједницу да хитно препознају озбиљност ситуације у којој се налази ово јавно предузеће.
"Стање у предузећу је алармантно. Непостојање адекватног управљања, лоша финансијска политика и непрепознавање стратешке важности овог предузећа за економију и опстанак бројних општина у Републици Српској могу довести до неповратних последица по читав сектор и друштво у цјелини", наводе из Синдиката.
У саопштењу се истиче да јавно предузеће Шуме Српске не смије бити жртва неодговорног вођења, нити објекат интереса потенцијалних концесионара.
"Наша борба је борба за опстанак радних места, очување природних ресурса и спречавање потпуног уништења једног од најважнијих сектора у нашој привреди", указују у Синдикату.
Синдикат запослених у предузећу Шуме Републике Српске упозорава да ће уколико се њихови апели не уваже, бити принуђени да своја права остварују са најнепопуларнијим видовима синдикалне борбе - штрајковима.
"Шуме имају потенцијал да буду један од најзначајнијих привредних субјеката у Републици Српској - потребно је модернизовати управљање, побољшати ефикасност, повећати приходе, али и одговорност", истичу из Синдиката.
О стању у коме се налази јавно предузеће данас је одржан онлајн састанак Синдикалног одбора Синдиката запослених у јавном предузећу Шуме Републике Српске који је већински репрезентативни синдикат и има 2.450 чланова.
Директор Шума Српске Блашко Каурин одржаће сутра у Бањалуци конференцију за новинаре на којој ће говорити о актуелном стању и информацијама о пословању овог предузећа.
