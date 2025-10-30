Огласила се Амбасада САД о укидању санкција

Извор:
АТВ
30.10.2025
Амбасада САД огласила се о укидању санкција предсједнику Милораду Додику, његовим блиским сарадницима и фирмама из Српске.
"Сједињене Америчке Државе скинуле су 48 физичких и правних лица са листе посебно означених особа Министарства финансија САД, а која су у претходном периоду санкционисана према Програму санкција за западни Балкан. Сједињене Државе редовно преиспитују своје санкције да би осигурале да исте промовишу економске циљеве САД, те циљеве везане за националну безбједност и спољну политику, о чему се и овдје ради", рекли су из Амбасаде за "Независне" и додали:
"Конструктивно дјеловање Народне скупштине Републике Српске задњих седмица требало би побољшати ниво стабилности у Босни и Херцеговини, а омогућиће партнерство са Сједињеним Државама засновано на обостраним интересима, привредним потенцијалима и заједничком просперитету. Наставићемо блиско сарађивати са политичким и осталим актерима из цијелог политичког спектрума у Босни и Херцеговини како бисмо промовисали заједничке приоритете".
Јутрос је и Стејт департмент за Радио Слободну Европу појаснио разлоге за укидање санкција. Опширније на линку у наставку.
