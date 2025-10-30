Logo

Ухапшено још пет осумњичених због крађе у Лувру

Због провале у музеј Лувр у Паризу, из којег је украдено више комада накита из Наполеонове колекције, протекле ноћи је ухапшено пет осумњичених, изјавила је париска тужитељка Лор Беко.

Беко је за телевизију БФМ рекла да је један од петоро ухапшених мушкараца "заиста био једна од мета истражитеља".

"Био нам је на нишану. Постоје ДНК докази који га, из наше перспективе, повезују са пљачком која је почињена", рекла је Беко.

Она је казала да ће остала четворица ухапшених мушкараца моћи ће да пруже информације о томе како су се догађаји повезани са пљачком одвијали.

Додала је да је петоро осумњичених ухапшено на различитим локацијама у Паризу и париском региону, укључујући и околину Обервилијеа у Сен Денија.

"Претреси спроведени током вечери и ноћи нису довели до проналаска плијена", казала је Беко.

Она је додала да "истрага добија на замаху" са сваком претрагом и саслушањем.

kovacevic1

Република Српска

Ковачевић: Тврдње опозиције о некој продаји су глупости и бесмислице

"Циглу по циглу, истрага се заоштрава и наставља се идентификација свих учесника", казала је она.

У суботу, 25. октобра ухапшена су двојица осумњичених за учешће у пљачки накита у Лувру а према писању париске штампе, они су пореклом из париског предграђа Сен Дени.

Према писању француских медија, који се позивају на париско тужилаштво, против њих двојице јуче је подигнута оптужница.

Галерија "Аполон" музеја Лувр опљачкана је 19. октобра, када је из ње однијето осам комада накита који су некада припадали француској краљевској породици или царским владарима.

Штета се процењује на 88 милиона евра, пише Спутњик.

