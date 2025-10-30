Ако вам се ова гадна бубица појавила крајем октобра у кући или стану - имате проблем у свом дому који мора да се ријеши

30.10.2025
Током хладнијих мјесеци у становима и кућама могу се појавити ситне и необичне бубице. Ријеч је о сребрним рибицама, ситним, сјајним инсектима, некада тамнијих нијанси, у облику сузе, које се најчешће могу пронаћи уз лајсне, на прозорским даскама и у малим дрвеним пукотинама и угловима. Њихов број нагло расте током августа и наставља да се повећава у влажнијим јесењим мјесецима — септембру, октобру и новембру.
Ови инсекти нису опасни по људе, али њихово присуство може бити знак озбиљног проблема који захтијева да се ријеши - влаге у кући.
Сребрне рибице воле влажна мјеста, посебно купатила и кухиње, гдје им висока влажност одговара. Влага, ако се не контролише, може оштетити конструкцију куће, изазвати труљење греда и ослобађање спора буђи, што с временом доводи до здравствених проблема. Поправке оштећених зидова и подова, као и уклањање буђи, могу бити веома скупи.
Стручњаци из фирме за дезинсекцију Мокси Пест Контрол објашњавају: „Сви смо их видјели. Сребрне рибице су једни од најчешћих кућних инсеката, нарочито током јесени. Како више воле топла и влажна окружења, пад температуре у јесен тјера их да потраже склониште у вашем дому.“
Иако не гризу и не преносе болести, сребрне рибице могу изазвати алергијске реакције код осјетљивих особа и контаминирати храну. Зато је важно провјеравати залихе и бацити све што дјелује заражено.
Један од најчешћих начина на који ови инсекти улазе у кућу јесте преко књига, папира, картонских кутија и других предмета које уносимо свакодневно. Када се настане, крећу се кроз ситне пукотине у зидовима, вратима и подовима. Ноћне су животиње, па их је дању тешко примијетити, и обично их има више него што мислите.
Стручњак за купатила Алекс Вудс из компаније Викториан Пламбинг наводи неколико практичних савјета:
„Сребрне рибице се најчешће јављају у купатилима јер их привлачи висока влажност. Када просторија постане превише влажна и загушљива, то постаје савршено мјесто за њихов развој.“
Он савјетује сљедеће:
Вентилација у купатилу смањује влажност и спречава појаву инсеката, буђи и плијесни.
За привремено рјешење, користите једнократне одвлаживаче ваздуха који упијају вишак влаге.
Редовно провјетравање и сушење простора пресудни су за спречавање њиховог настанка.
„Један од најлакших начина да спријечите појаву сребрних рибица јесте да послије купања окачите мокар пешкир или простирку да се осуше. Влажна простирка ствара топло и влажно окружење у којем се сребрне рибице савршено размножавају.“
Велика влажност или влага у стану не привлачи само инсекте, већ у дужем временском интервалу утиче на цјелокупно здравље човјека, прије свега на респираторне органе. Бубице су обично знак да је влага присутна и да би требало што прије да је се ријешите.
