Logo

Усвојен буџет у првом читању, послије подне још једна хитна сједница

Извор:

СРНА

30.10.2025

13:59

Коментари:

0
Усвојен буџет у првом читању, послије подне још једна хитна сједница
Фото: Youtube screenshot

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас у првом читању Приједлог закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за ову годину.

За је било 26 посланика, суздржаних 12, док нико није био против.

Замјеник предсједавајућег Представничког дома Дарко Бабаљ је другу хитну сједницу везану за буџет заказао данас за 16.00 часова, а најавио је могућност одржавања још једне хитне сједнице.

Заказивању ове хитне сједнице успротивио се посланик ХДЗ-а Предраг Кожул који је Бабаљу указао да није предсједавајући, већ да данашњу хитну сједницу води због тога што предсједавајући Маринко Чавара није у могућности да присуствује.

Утврђени оквир за финансирање институција БиХ за ову годину износи 1.570.500.000 КМ.

божица живковић рајилић1

БиХ

''Непримјерно мала казна Рамизу Дураковићу''

Укупни приходи, примици и финансирање институција БиХ у 2025. години износе 1.451.258.000 КМ, што је у односу на прошлу годину више за 180.718.000 КМ или 14 одсто.

Приходи за сервисирање спољног дуга БиХ износе 1.226.773.016 КМ, што је у односу на прошлу годину мање за 203.960.037 КМ или за 14 одсто.

Укупни расходи институција БиХ и сервисирање спољног дуга у буџету за ову годину износе 2.797.273.016 КМ и у односу на прошлу годину виши су за 11.139.963 КМ.

Уз приједлог буџета, предложен је и амандман који се односи на средства у износу од 5.000.000 КМ за спровођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске.

Замјеник предсједавајућег дома Дарко Бабаљ закључујући ову сједницу рекао је да су стигла три захтјева за одржавањем хитних сједница, док је посланик Наше странке Сабина Ћудић затражила одржавање хитне сједнице на којој би буџет био разматран у другом читању.

Подијели:

Тагови:

budžet

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

''Непримјерно мала казна Рамизу Дураковићу''

БиХ

''Непримјерно мала казна Рамизу Дураковићу''

45 мин

0
Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

БиХ

Да ли је Шмит опет кришом дошао у Бањалуку? - ФОТО

1 ч

2
Почела расправа о буџету институција

БиХ

Почела расправа о буџету институција

1 ч

0
Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

БиХ

Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner