Усвојен буџет у првом читању, послије подне још једна хитна сједница

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ усвојио је данас у првом читању Приједлог закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за ову годину.
За је било 26 посланика, суздржаних 12, док нико није био против.
Замјеник предсједавајућег Представничког дома Дарко Бабаљ је другу хитну сједницу везану за буџет заказао данас за 16.00 часова, а најавио је могућност одржавања још једне хитне сједнице.
Заказивању ове хитне сједнице успротивио се посланик ХДЗ-а Предраг Кожул који је Бабаљу указао да није предсједавајући, већ да данашњу хитну сједницу води због тога што предсједавајући Маринко Чавара није у могућности да присуствује.
Утврђени оквир за финансирање институција БиХ за ову годину износи 1.570.500.000 КМ.
БиХ
Укупни приходи, примици и финансирање институција БиХ у 2025. години износе 1.451.258.000 КМ, што је у односу на прошлу годину више за 180.718.000 КМ или 14 одсто.
Приходи за сервисирање спољног дуга БиХ износе 1.226.773.016 КМ, што је у односу на прошлу годину мање за 203.960.037 КМ или за 14 одсто.
Укупни расходи институција БиХ и сервисирање спољног дуга у буџету за ову годину износе 2.797.273.016 КМ и у односу на прошлу годину виши су за 11.139.963 КМ.
Уз приједлог буџета, предложен је и амандман који се односи на средства у износу од 5.000.000 КМ за спровођење пријевремених избора за предсједника Републике Српске.
Замјеник предсједавајућег дома Дарко Бабаљ закључујући ову сједницу рекао је да су стигла три захтјева за одржавањем хитних сједница, док је посланик Наше странке Сабина Ћудић затражила одржавање хитне сједнице на којој би буџет био разматран у другом читању.
