Како одабрати најукусније банане: "Треба пазити на дршку"

При куповини воћа важно је обратити пажњу на свјежину, боју и мирис, јер то често указује на квалитет и зрелост производа. Колико пута сте се вратили из продавнице и схватили да сте узели банане које немају окуса, лимету која је сува или дињу која никако није зрела?
Ситни детаљи, који на први поглед дјелују неважни, често одлучују хоће ли ваш избор бити погодак или потпуни промашај. У доба друштвених мрежа, стручњаци и нутриционисти све чешће дијеле савјете који нам могу помоћи да уштедимо новац, вријеме и, што је најважније, уживамо у правом окусу воћа.
Нутриционисткиња која се на Инстаграму представља као “HealthTesh17” недавно је подијелила трикове како у неколико секунди препознати зрело и сочно воће. Према њеним савјетима, код банана треба обратити пажњу на дужину дршке. Наиме, ако је дршка кратка, банана је слатка и укусна, док дуга дршка обично значи да плод нема никакав окус.
Лимете се бирају по глаткоћи коре. Густа и глатка кора сигнализира да је плод сочан и свјеж, док храпава и неравна кора значи да је лимета стара и суха. На овај начин, поручује HealthTesh17, можете бити сигурни да сваки сок или додатак јелима заиста има пун окус.
Ананас се провјерава по листовима. Ако се лист лако извлачи са врха, плод је зрео и сладак. Ако се лист не помиче ни када повучете јаче, ананас још није зрео и не вриједи га узимати. Исто важи и за диње. Савршено зрела диња је мекана и има велику круну, док тврде диње с малом круном треба избјегавати.
За крај, нутриционисткиња савјетује да, кад год је могуће, бирамо органско воћем преноси Дневно.
