Како опрати пешкире да буду мекани као у хотелу

28.10.2025
Мало шта може да поквари осјећај послије туширања као груб и тврд пешкир који више подсјећа на шмирглу него на памучни облак. Иако се чини да је прање пешкира најједноставнија ствар на свијету, заправо постоје ситнице које многи превиђају, а управо оне праве разлику између пуфнастог, меког пешкира и оног који је храпав, тежак и без мириса свјежине.
Стручњаци кажу да се пешкири временом укруте због остатака детерџента, тврде воде и превисоких температура током сушења. Добра вијест је да уз пар једноставних корака и мало пажње и најтврдокорнији пешкири могу поново постати мекани, лагани и пуфнасти – баш као у луксузном хотелском спа центру.
Џејмс Линколн, директор престижне перионице Royal Jersey Laundry, која одржава текстил за хотеле попут The Ritz и Mandarin Oriental, објашњава да је главни кривац превише детерџента. Остаци прашка или гела остају између влакана, а у комбинацији с минералима из тврде воде стварају слој који лијепи тканину и чини је грубом.
"Прекомјерна топлота из сушилице додатно 'испече' памучне нити, па оне губе еластичност и постају храпаве", истиче Линколн. Дакле, проблем није у пешкиру – већ у начину на који се пере и суши.
Срећом, рјешење је једноставно и лако примјенљиво код куће:
– Користити мање детерџента: Једна до двије кашике су сасвим довољне. Превише средства за прање само ствара слој који отежава испирање
– Избјегавати капсуле: Често садрже омекшивач који временом оштећује влакна.
– У тврдој води додати омекшивач воде: Спречава накупљање минерала.
– Пешкире прати одвојено од друге гардеробе: Тако се влакна не хватају за друге тканине и остају уредна и мека.
Ако су пешкири већ постали храпави, постоји начин да се спасу. Стручњаци препоручују мјесечно дубинско чишћење помоћу соде бикарбоне и сирћета:
У бубањ празне машине ставити шољу (око 150 г) соде бикарбоне. Додати пешкире и опрати их без детерџента, на програму за памук, у млакој води. Након тога, сипати шољу (око 250 мл) бијелог сирћета у преграду за детерџент и укључити нови циклус прања на топлом.
Сирће уклања остатке прашка, неутрализује мирисе и "отвара" влакна, док сода бикарбона враћа природну свјежину и мекоћу.
Пешкири се перу једном недјељно или послије 3-5 коришћења.
Идеална температура је 40°Ц – довољно топло да убије бактерије, али благо према влакнима.
За кухињске пешкире може и 60°Ц, али никако више.
Умјесто омекшивача, користити бијело сирће – омекшава природно, без оштећења тканине.
Кад год је могуће, сушити пешкире на свјежем ваздуху – сунчева свјетлост природно убија бактерије и освјежава боју.
Ако се користи сушилица, најбоље је ниска температура и неколико вунених куглица или чак тениских лоптица – оне раздвајају пешкире и дају им више ваздуха и пуфнастости.
За савршено мек резултат, пешкири се могу дјелимично осушити на ваздуху, а затим ставити у сушилицу на још десетак минута. На тај начин задржавају природну свјежину, а постају неодољиво пуфнасти и топли – баш као у хотелу са пет звјездица.
