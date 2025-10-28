Logo

Како опрати пешкире да буду мекани као у хотелу

28.10.2025

13:57

Како опрати пешкире да буду мекани као у хотелу
Фото: Pexels

Мало шта може да поквари осјећај послије туширања као груб и тврд пешкир који више подсјећа на шмирглу него на памучни облак. Иако се чини да је прање пешкира најједноставнија ствар на свијету, заправо постоје ситнице које многи превиђају, а управо оне праве разлику између пуфнастог, меког пешкира и оног који је храпав, тежак и без мириса свјежине.

Стручњаци кажу да се пешкири временом укруте због остатака детерџента, тврде воде и превисоких температура током сушења. Добра вијест је да уз пар једноставних корака и мало пажње и најтврдокорнији пешкири могу поново постати мекани, лагани и пуфнасти – баш као у луксузном хотелском спа центру.

Зашто пешкири постају тврди?

Џејмс Линколн, директор престижне перионице Royal Jersey Laundry, која одржава текстил за хотеле попут The Ritz и Mandarin Oriental, објашњава да је главни кривац превише детерџента. Остаци прашка или гела остају између влакана, а у комбинацији с минералима из тврде воде стварају слој који лијепи тканину и чини је грубом.

"Прекомјерна топлота из сушилице додатно 'испече' памучне нити, па оне губе еластичност и постају храпаве", истиче Линколн. Дакле, проблем није у пешкиру – већ у начину на који се пере и суши.

Како да пешкири поново буду мекани?

Срећом, рјешење је једноставно и лако примјенљиво код куће:

– Користити мање детерџента: Једна до двије кашике су сасвим довољне. Превише средства за прање само ствара слој који отежава испирање

– Избјегавати капсуле: Често садрже омекшивач који временом оштећује влакна.

– У тврдој води додати омекшивач воде: Спречава накупљање минерала.

– Пешкире прати одвојено од друге гардеробе: Тако се влакна не хватају за друге тканине и остају уредна и мека.

Трик за спа мекоћу код куће

Ако су пешкири већ постали храпави, постоји начин да се спасу. Стручњаци препоручују мјесечно дубинско чишћење помоћу соде бикарбоне и сирћета:

У бубањ празне машине ставити шољу (око 150 г) соде бикарбоне. Додати пешкире и опрати их без детерџента, на програму за памук, у млакој води. Након тога, сипати шољу (око 250 мл) бијелог сирћета у преграду за детерџент и укључити нови циклус прања на топлом.

Сирће уклања остатке прашка, неутрализује мирисе и "отвара" влакна, док сода бикарбона враћа природну свјежину и мекоћу.

Најважнији савјети за његу пешкира

Пешкири се перу једном недјељно или послије 3-5 коришћења.

Идеална температура је 40°Ц – довољно топло да убије бактерије, али благо према влакнима.

За кухињске пешкире може и 60°Ц, али никако више.

Умјесто омекшивача, користити бијело сирће – омекшава природно, без оштећења тканине.

Кад год је могуће, сушити пешкире на свјежем ваздуху – сунчева свјетлост природно убија бактерије и освјежава боју.

Ако се користи сушилица, најбоље је ниска температура и неколико вунених куглица или чак тениских лоптица – оне раздвајају пешкире и дају им више ваздуха и пуфнастости.

За савршено мек резултат, пешкири се могу дјелимично осушити на ваздуху, а затим ставити у сушилицу на још десетак минута. На тај начин задржавају природну свјежину, а постају неодољиво пуфнасти и топли – баш као у хотелу са пет звјездица.

