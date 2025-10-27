Волите кокице? Ево како да још више уживате у њима

Извор:
Информер
27.10.2025
16:52
Коментари:0
Стручњаци истичу да одговор на питање да ли су кокице здраве, зависи не од самих кокица, већ од начина на који их спремамо.
Мало људи зна да су кокице заправо цијело зрно кукуруза, што их сврстава међу интегралне житарице. То значи да садрже све дијелове зрна - мекиње, клицу и ендосперм, богате влакнима, витаминима и минералима, пише једна студија. У једној шољи ваздушно печених кокица има тек око 30 калорија, али и више од једног грама дијететских влакана - што их чини веома заситним грицкалицама.
Осим влакана, кокице су природан извор полифенола, антиоксиданса који помажу у борби против оксидативног стреса у тијелу. Највише их има у танкој љусци која често остаје између зуба - та љуска, иако досадна, крије највише хранљивих материја.
Регион
Отровала се шесточлана породица: Наложили ватру у новој кући и заспали
Проблем настаје када се кокице претворе у "филмски оброк". Биоскопске порције често садрже огромне количине соли, путера или уља. Једна порција може имати и преко хиљаду калорија и више од двоструке дневне дозе натријума. У том тренутку, све предности интегралног зрна падају у воду.
Слично важи и за многе микроталасне варијанте, нарочито оне са "путер" укусима. Иако су у посљедњим годинама произвођачи избацили штетне хемикалије попут ПФАС-а из амбалаже и диацетила из арома, и даље је важно читати декларације. Ако на листи састојака видите "хидрогенисане масти" или "вјештачке ароме", боље их прескочите.
Најздравија верзија су ваздушно печене кокице – без уља, путера и додатака. Можете их зачинити по жељи- мало маслиновог уља, морске соли, димљене паприке, пармезана или чак прстохват цимета и какаа за слатку варијанту.
Такве кокице су идеална грицкалица ако пазите на линију - имају мало калорија по запремини, па дају осјећај ситости без преједања. Три до четири шоље ваздушно печених кокица имају око 100-120 калорија и довољно влакана да засите као мањи оброк.
Здравствени бенефити који изненађују
Контрола апетита: захваљујући влакнима, кокице продужавају осјећај ситости.
Здравље црева: влакна подстичу добру пробаву и баланс цревне флоре.
Мањи унос калорија: у поређењу с чипсом или кексом, кокице су нискокалоричне.
Антиоксидативно дејство: полифеноли доприносе смањењу упалних процеса у тијелу.Кокице нису за малу дјецу - због ризика од гушења. Педијатри савјетују да се дјеци млађој од 4 године не дају. Такође, особе са синдромом иритабилног црева (ИБС) или осјетљивим стомаком треба да их једу умереније.
Друштво
Митрополит Фотије благословио Угљевик: Град вјере, људи и будућности
Кокице могу бити једна од најздравијих грицкалица, али само ако се праве једноставно: уз мало или нимало уља, минимално соли и без вјештачких додатака. У тој форми оне су укусне, хранљиве и пријатељ линије.
Другим ријечима, кокице могу бити и "јунк фоод" и "супер фоод" - све зависи од тога како их припремите.
(информер)
Хроника
41 мин0
Фудбал
47 мин0
Сцена
50 мин0
Остали спортови
51 мин0
Савјети
1 ч0
Савјети
2 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
15
17
13
17
08
17
01
16
54
Тренутно на програму