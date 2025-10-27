Logo

Како најбрже уклонити длачице са одјеће?

Како најбрже уклонити длачице са одјеће?
Фото: Pixabay

Ако вас муче длачице на тамној одјећи, постоји трик који ће вам олакшати живот.

Свако ко има кућног љубимца, а који се лиња, био је спреман одрећи се у једном тренутку ношења тамне одјеће. Понекад су длачице толико ситне, да се попут иглице завуку у омиљени џемпер, блузу или панталоне.

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Да не бисте прије сваког прања губили време на самолепљивом ваљку који скупља прашину и длачице, постоји једноставан трик који не представља додатни посао.

Како уклонити длаке од животиња са одјеће?

Прије него што напуните бубањ машине одјећом, ставите једну влажну марамицу. Важно је да на сваких седам до осам килограма веша не стављате више од три марамице одједном. Такође, ако не желите да вам одјећа мирише на влажне марамице, искористите антибактеријске или оне које су без мириса.

Због своје структуре, влажна марамица савршено хвата све врсте прљавштине. Дјелује као "упијач" и посебно добро скупља длаке.

Регионални самит трговине

Бања Лука

Регионални самит трговине сутра и прекосутра у Бањалуци

Да бисте из машине за веш извукли потпуно чисту одјећу, запамтите неколико правила. Добро је претходно распријети одјећу и истрести је. Не убацујте је смотану. Када се бубањ почне окретати, влажне марамице ће се мијешати у одјећу и скупљати длачице.

Важно је да су влажне марамице довољно чврсте и дебеле да се не распада током циклуса прања, а ако нисте сигурни колико су јаке, можете лако провјерити покушајем да их покидате рукама. Ако не успијете или вам треба превише снаге да их покидате, они су довољно чврсти.

Коментари (0)
