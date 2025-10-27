Никола се обратио породици жртава након стравичне несреће: Волио бих да сам ја мртав

Извор:
Никола Ђ. (24), држављанин Босне и Херцеговине, који је дрогиран и пијан, 1,76 промила алкохола у крви прошао кроз црвено свjетло и "аудијем" изазвао тешку саобраћајну несрећу у којој је у суботу увече на Новом Београду погинула трочлна породица на саслушању у Вишем јавном тужилаштву у Београду одлучио је да се брани ћутањем.
"У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је држављанин Босне и Херцеговине Никола Ђ. (24) због постојања основа сумње да се 26. октобра 2025. године на територији ГО Нови Београд као учесник у саобраћају није придржавао саобраћајних прописа усљед чега је наступила смрт троје оштећених, док је један оштећени задобио тешке тјелесне повреде", потврђено је из тужилаштва.
Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану.
Како Курир незванично сазнаје, Никола Ђ. изјавио је да није у стању да износи одбрану јер је шокиран због свега што се догодило.
"Рекао је да се извињава породицама жртава и да би више бих волео да је настрадао умјесто њих" сазнаје Курир незванично.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор због свих законских разлога: због опасности од бјекства, да не би утицао на сведоке, да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду и због узнемирења јавности.
Наредбом о спровођењу истраге Николи Ђ. се на терет ставља кривично дјело Тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја из члана, за које је запријећена казна затвора од 5 до 15 година.
Постоје основи сумње да је Никола Ђ. 26. октобра око 00.44 часова на раскрсници улице Омладинских бригада и Булевара хероја са Кошара као возач поступао у грубој супротности са правилима саобраћаја, којом приликом није показао обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају, јер је у стању веома тешке алкохолисаности 1,76 промила и под дејством психоактивне супстанце - опојне дроге марихуана, управљао возилом марке “Ауди А4”.
Крећући се десном саобраћајном траком улице Булевара хероја са Кошара из правца моста на Ади према улици Тошин бунар, осумњичени је дошао до наведене раскрснице, али се није зауставио испред обиљеженог пешачког прелаза, када му је на семафору пролаз био забрањен (црвено свјетло), већ је великом - неприлагођеном брзином од око 132 километара на час, гдје је дозвољена брзина 50 километара на час, ушао у раскрсницу, чиме је поступио супротно одредбама Закона о безбједности саобраћаја на путевима.
Том приликом је предњом страном возила ударио у десну бочну страну возила марке "Хундаи И-30" којим је управљала оштећена Д.К, која се кретала Булеваром хероја са Кошара из правца улице Тошин бунар према мосту на Ади, а у моменту незгоде је скретала лево у улицу Омладинских бригада, када јој је на семафору пролаз био дозвољен (зелено свјетло).
Усљед удара њено возило се заротирало у десну страну и десном бочном страном ударило у стуб семафора и стуб електричне расвете, услед ког удара су Д.К, као и путници из истог возила Б.Ж. и М.Ж. задобили повреде због којих су на лицу мјеста преминули, док је тешке тјелесне повреде задобио Ј.П, путник из возила којим је управљао осумњичени.
