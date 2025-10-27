Бањалучанин претукао мушкарца у кафани, кажњен и конобар

Аутор:Стеван Лулић
27.10.2025
11:16
Коментари:0
Бањалучанин Д.Ц. ухапшен је због сумње да је у једном угоститељском објекту претукао мушкарца.
Он се сумњичи да је синоћ око 19,25 часова у физички напало мушкарца, нанијевши му тјелесне повреде.
Осим нападача, полиција је казнила и радника угоститељског објекта, Д.Ш. из Бањалуке.
Конобар је казну добио јер није пријавио нарушавање јавног реда и мира, саопштено је из ПУ Бањалука.
