Бањалучанин претукао мушкарца у кафани, кажњен и конобар

Аутор:

Стеван Лулић

27.10.2025

11:16

Бањалучанин Д.Ц. ухапшен је због сумње да је у једном угоститељском објекту претукао мушкарца.

Он се сумњичи да је синоћ око 19,25 часова у физички напало мушкарца, нанијевши му тјелесне повреде.

Осим нападача, полиција је казнила и радника угоститељског објекта, Д.Ш. из Бањалуке.

Конобар је казну добио јер није пријавио нарушавање јавног реда и мира, саопштено је из ПУ Бањалука.

