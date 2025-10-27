Logo

Пијан изазвао саобраћајну несрећу, па ухапшен

27.10.2025

10:18

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Братуначка полиција ухапсила је пијаног возача из овог мјеста чији су иницијали Д.Ђ. који је изазвао саобраћајну незгоду са материјалном штетом, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

Саобраћајна незгода догодила се синоћ око 19.00 часова.

Ема Цептер

Сцена

Кћерка најбогатијег Србина показала голу задњицу

Алко-тестирањем код Д.Ђ. су утврђена 2,02 промила алкохола у организму.

Против њега ће услиједити подношење захтјева надлежном суду за покретање прекршајног поступка.

