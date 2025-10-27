Пијан изазвао саобраћајну несрећу, па ухапшен

27.10.2025
10:18
Братуначка полиција ухапсила је пијаног возача из овог мјеста чији су иницијали Д.Ђ. који је изазвао саобраћајну незгоду са материјалном штетом, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
Саобраћајна незгода догодила се синоћ око 19.00 часова.
Алко-тестирањем код Д.Ђ. су утврђена 2,02 промила алкохола у организму.
Против њега ће услиједити подношење захтјева надлежном суду за покретање прекршајног поступка.
