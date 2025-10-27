Logo

Украо пса из дворишта и објесио га

Стеван Лулић

27.10.2025

09:36

Фото: Unsplash

Српчанин М.В. ухапшен је због сумње да је из дворишта суграђанина украо пса којег је потом објесио на дрво у близини куће.

Како је саопштено из полиције, случај је пријављен 24. октобра.

"Оперативним радом на терену, полицијски службеници Полицијске станице Србац, дошли су до сазнања да је извршилац кривичног дјела лице М.В. из Српца", наводи се у саопштењу Полицијске управе Градишка.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.

pas

мучење

Srbac

хапшење

