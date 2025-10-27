Logo

Тресло се тло у Србији

Извор:

Информер

27.10.2025

09:33

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Синоћ је на подручју Новог Пазара регистрован слабији земљотрес, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према доступним подацима, потрес се догодио око 23 сата, а његова јачина износила је 1,8 степени по Рихтеровој скали.

Епицентар земљотреса био је на дубини од око девет километара, а према сеизмолошким координатама, потрес је забиљежен између насеља Неготинац и Вучја Локва.

Перо Тепић

Градови и општине

Нестао Перо из Оштре Луке, полиција моли за помоћ

Земљотрес ове јачине не може изазвати штету, али су га поједини грађани у околини осјетили као благо подрхтавање тла, наводе из Републичког сеизмолошког завода Србије, пише Информер.

Srbija

Земљотрес

