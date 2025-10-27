Тресло се тло у Србији

Извор:
27.10.2025
Синоћ је на подручју Новог Пазара регистрован слабији земљотрес, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према доступним подацима, потрес се догодио око 23 сата, а његова јачина износила је 1,8 степени по Рихтеровој скали.
Епицентар земљотреса био је на дубини од око девет километара, а према сеизмолошким координатама, потрес је забиљежен између насеља Неготинац и Вучја Локва.
Земљотрес ове јачине не може изазвати штету, али су га поједини грађани у околини осјетили као благо подрхтавање тла, наводе из Републичког сеизмолошког завода Србије, пише Информер.
