Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих

Током претходне седмице у Србији се догодило 720 саобраћајних несрећа у којима је погинуло седам, а тешке повреде задобило 53 лица, кажу из Управе саобраћајне полиције за Телеграф.рс.
Од 1. новембра до 1. априла по Закону о саобраћају је обавезна употреба зимске ауто-опреме. Правилник о подјели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, подразумијева да возила морају бити опремљена зимском опремом ако се на коловозу налазе снијег, лед или поледица.
Под зимском опремом подразумијевају се зимски пнеуматици на свим точковима, чија дубина газећег слоја (шара) не смије бити мања од 4 мм, уз обавезно посједовање ланаца који се користе по потреби.
Ова мјера уведена је ради повећања сигурности у саобраћају и смањења ризика од саобраћајне несреће током зимских услова вожње.
- Апелујемо на све возаче који ову обавезу још нису извршили да то учине у што краћем року, јер се у појединим дијеловима земље већ очекујуснежне падавине и појава леда у раним јутарњим часовима. Управа саобраћајне полиције свим вашим слушаоцима жели сретан пут и сигурно учешће у саобраћају - кажу из УСП.
