Logo

Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих

Извор:

Телеграф

27.10.2025

08:55

Коментари:

0
Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих
Фото: Танјуг

Током претходне седмице у Србији се догодило 720 саобраћајних несрећа у којима је погинуло седам, а тешке повреде задобило 53 лица, кажу из Управе саобраћајне полиције за Телеграф.рс.

Од 1. новембра до 1. априла по Закону о саобраћају је обавезна употреба зимске ауто-опреме. Правилник о подјели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, подразумијева да возила морају бити опремљена зимском опремом ако се на коловозу налазе снијег, лед или поледица.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Покрет Сигурна Српска за нас не представља ништа

Под зимском опремом подразумијевају се зимски пнеуматици на свим точковима, чија дубина газећег слоја (шара) не смије бити мања од 4 мм, уз обавезно посједовање ланаца који се користе по потреби.

Ова мјера уведена је ради повећања сигурности у саобраћају и смањења ризика од саобраћајне несреће током зимских услова вожње.

kupus pixabay

Регион

Присјео му купус на граници БиХ и Хрватске

- Апелујемо на све возаче који ову обавезу још нису извршили да то учине у што краћем року, јер се у појединим дијеловима земље већ очекујуснежне падавине и појава леда у раним јутарњим часовима. Управа саобраћајне полиције свим вашим слушаоцима жели сретан пут и сигурно учешће у саобраћају - кажу из УСП.

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Радијатор гријање

Бања Лука

Без гријања више бањалучких насеља

3 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Ево шта је показало ново клиничко испитивање на људима

3 ч

0
Ево гдје се данас очекују падавине

Друштво

Ево гдје се данас очекују падавине

3 ч

0
Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед

Здравље

Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед

3 ч

0

Више из рубрике

Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

Србија

Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

18 ч

0
Миломир Марић напушта Хепи телевизију

Србија

Миломир Марић напушта Хепи телевизију

18 ч

0
Основано Руско историјско друштво у Србији: Потврда братских веза и важна политичка порука

Србија

Основано Руско историјско друштво у Србији: Потврда братских веза и важна политичка порука

20 ч

0
''Курти потврдио да му је једини политички програм терор над Србима''

Србија

''Курти потврдио да му је једини политички програм терор над Србима''

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

47

Дара из Јасеновца прославила 18. рођендан - ФОТО

11

40

Социјални партнери договорили - најнижа нето плата у Српској 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner