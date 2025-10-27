Logo

Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед

Једна кашичица чини чуда: Ево шта се дешава у организму ако сваки дан конзумирамо мед
Фото: Pixabay

Мед је неопходна храна у многим домаћинствима и често га користимо за заслађивање свега.

Али шта се заправо дешава са нашим тијелом када једемо мед сваки дан?

Као природни заслађивач пун антиоксиданата и пребиотика, мед подржава опште здравље, а редовна конзумација може побољшати варење, повећати енергију, ублажити кашаљ и помоћи у борби против инфекција, пише Хеалтх.цом.

Варење ће се побољшати

Истраживања показују да мед може имати изузетно позитиван ефекат на систем за варење. Богат је пребиотицима, једињењима која хране и подстичу раст добрих бактерија у цријевима, објашњава др Жаклин А. Вернарели, нутриционистички епидемиолог и ванредни професор на Универзитету Сакред Харт.

"Додавање меда у исхрану сваког дана може да храни здраву цријевну флору", рекла је она. Када имате веће количине корисних бактерија, "имате бољу пробаву и апсорпцију хранљивих материја", додала је Вернарели, напомињући да то такође помаже у сузбијању раста штетних бактерија које изазивају инфекције.

Мање оксидативног стреса

Још једна велика предност меда је његово богатство флавоноидима и фенолима - молекулима са антиоксидативним својствима.

Антиоксиданси помажу у смањењу оксидативног стреса, неравнотеже у тијелу која може довести до оштећења ћелија. Ово подржава опште здравље, каже Вернарели, али користи могу бити посебно значајне за мозак.

Према ријечима Ивет Хил, регистроване дијететичарке и нутриционисткиње, феноли у меду штите мождане ћелије и могу помоћи у спречавању губитка памћења.

Енергија без наглих ослцилација

Ако редовно конзумирате мед, можете примјетити да имате више енергије.

"Енергетски подстицај од меда долази од његовог садржаја шећера", рекла је Вернарели.

Пошто мед садржи природни шећер, може да обезбиједи енергију без пада који често слиједи након конзумирања рафинисаног шећера.

Велика мета-анализа сугерише да мед може чак побољшати контролу гликемије, али људи са дијабетесом или предијабетесом треба да се консултују са љекаром прије него што га редовно конзумирају.

Ублажен кашаљ

Истина је - мед заиста може помоћи у ублажавању кашља.

"Дјелује тако што облаже грло, стварајући заштитну баријеру која смањује иритацију и сузбија потребу за кашљем", објашњава Лорен Манакер, регистровани дијететичар и нутрициониста.

Неки докази чак указују на то да мед може бити ефикаснији од лијекова који се издају без рецепта. Зато вам кашика меда прије спавања, сама или помијешана са топлом водом, може помоћи да боље спавате.

Можда ћете имати мање инфекција

Мед, посебно сиров, познат је по својим моћним антимикробним, антибактеријским и антиинфламаторним својствима. Захваљујући томе, може помоћи тијелу да се бори против инфекција, смањујући вјероватноћу да добијете грип или прехладу.

