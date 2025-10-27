Дјевојчица испала из аутобуса и повриједила главу

Извор:
У Шангајској улици у Батајници рано јутрос дошло је до незгоде када је једна дјевојчица од 15 година испала из аутобуса.
- У 6.16 часова из Шангајске улице добијена је дојава да је дјевојчица 15,16 година испала из аутобуса. Добро се завршило, она је повриједила главу, али повреде нису квалификоване као тешка траума, превезена је у Ургентни центар - открива др Ивана Стефановић.
