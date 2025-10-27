Logo

Дјевојчица испала из аутобуса и повриједила главу

Извор:

Курир

27.10.2025

08:13

Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

У Шангајској улици у Батајници рано јутрос дошло је до незгоде када је једна дјевојчица од 15 година испала из аутобуса.

- У 6.16 часова из Шангајске улице добијена је дојава да је дјевојчица 15,16 година испала из аутобуса. Добро се завршило, она је повриједила главу, али повреде нису квалификоване као тешка траума, превезена је у Ургентни центар - открива др Ивана Стефановић.

Тагови:

Batajnica

povrijeđena djevojčica

