Српска богатија за 21 бебу

27.10.2025

07:51

Српска богатија за 21 бебу
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 12 д‌јевојчица и девет д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, три у Бијељини, по двије бебе у Добоју, Приједору и Требињу, а по једна беба у Источном Сарајеву и Фочи.

У Бањалуци је рођено пет д‌јевојчица и пет д‌јечака, у Бијељини три д‌јевојчице, у Добоју два д‌јечака, у Приједору и Требињу по д‌јечак и д‌јевојчица, а у Источном Сарајеву и Фочи по једна д‌јевојчица.

Порода није било у Зворнику и Невесињу, а подаци за Градишку јутрос нису били доступни.

