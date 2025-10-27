Српска богатија за 21 бебу

27.10.2025
У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 12 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, три у Бијељини, по двије бебе у Добоју, Приједору и Требињу, а по једна беба у Источном Сарајеву и Фочи.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и пет дјечака, у Бијељини три дјевојчице, у Добоју два дјечака, у Приједору и Требињу по дјечак и дјевојчица, а у Источном Сарајеву и Фочи по једна дјевојчица.
Порода није било у Зворнику и Невесињу, а подаци за Градишку јутрос нису били доступни.
