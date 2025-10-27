Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

Извор:
АТВ
27.10.2025
06:36
Коментари:0
БАЊАЛУКА - Око 8.000 запослених у Републици Српској за девет мјесеци ове године није било здравствено осигурано јер послодавци нису уплаћивали доприносе, говоре подаци Фонда здравственог осигурања (ФЗО) РС.
Из Фонда истичу да је на здравствено осигурање само по основу радног односа за девет мјесеци било је пријављено око 273.000 радника.
"Без права на здравствену заштиту било је око 8.000 лица, што је много мање у односу на стање прије неколико година, када се за око 40.000 радника нису редовно уплаћивали доприноси. Међутим, наглашавамо да се ти подаци мијењају из дана у дан и да зависе од динамике уплате доприноса", казали су из Фонда.
Додали су да, када се уплате доприноси, Фонд одобрава радницима осигурање и то два мјесеца од посљедње уплате, примјера ради, уколико се уплати допринос за октобар, радник је здравствено осигуран до краја децембра.
Божана Радомир, виши стручни сарадник за економска питања у Савезу синдиката Републике Српске, казала је за "Независне новине" да је законска обавеза сваког послодавца да приликом исплате плата изврши уплату пореза и доприноса на ту плату.
"Овај податак да је око 8.000 радника било без здравственог осигурања јесте бољи показатељ у односу на прошлу годину када преко 40.000 радника није имало осигурање, али просто не би требало бити ниједна бројка у питања, значи да ниједан радник не би требало да дође у ситуацију да не може да овјери здравствену књижицу", казала је Радомирова.
Појаснила је да су анализе показала смањење броја радника који нису у могућности овјерити здравствену књижицу.
Како је истакла, ситуација на тржишту рада је таква да су послодавци постали свјесни, уколико се не буду придржавали тих законских рокова, односно редовно исплаћивали плате радницима, да ће радници да их напусте.
Додала је да постоји одређен број послодаваца који су несавјесни, те не желе да уплате, али и послодаваца који направе пропусте.
"Али има и позитивних примјера, гдје послодавци имају потешкоће у пословању, па постепено уплаћују колико имају прилива средстава", казала је она.
Из Фонда подсјећају да је Законом о обавезном здравственом осигурању Републике Српске дефинисано да право на здравствено осигурање имају грађани који су пријављени на здравствено осигурање по једном од законом предвиђених основа и за које се редовно уплаћују доприноси.
"Редовна уплата доприноса је одувијек услов за коришћење здравствене заштите. Примјера ради, за раднике пријаву на осигурање и уплату доприноса врши послодавац, док, рецимо, пољопривредници којима је пољопривреда основно занимање лично се пријављују на осигурање и уплаћују себи доприносе", казали су из ФЗО РС.
Појашњавају да жена, ако је незапослена, може да буде осигурана преко супруга који ради.
"У том случају доприноси се уплаћују само за њега, док чланови породице који су осигурани преко њега за здравствену заштиту не издвајају ништа. Дакле, лице се на здравствено осигурање може пријавити по више основа, као што су радни однос, пензионери, пољопривредници, као лица без прихода, као корисник социјалне помоћи и други", истичу из ФЗО РС.
Подсјећају да приходи од доприноса запослених чине више од 80 одсто укупних прихода Фонда здравственог осигурања РС, што говори у прилог томе колико је важно да се доприноси редовно уплаћују, јер се од тог износа финансира цијели здравствени систем.
(Независне новине)
Регион
2 ч0
Економија
4 ч0
Савјети
10 ч0
Занимљивости
2 д0
Најновије
Најчитаније
08
25
08
24
08
23
08
19
08
19
Тренутно на програму