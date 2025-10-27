Logo

Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

Извор:

АТВ

27.10.2025

06:36

Коментари:

0
Око 8.000 радника без здравственог осигурања у Српској

БАЊАЛУКА - Око 8.000 запослених у Републици Српској за девет мјесеци ове године није било здравствено осигурано јер послодавци нису уплаћивали доприносе, говоре подаци Фонда здравственог осигурања (ФЗО) РС.

Из Фонда истичу да је на здравствено осигурање само по основу радног односа за девет мјесеци било је пријављено око 273.000 радника.

"Без права на здравствену заштиту било је око 8.000 лица, што је много мање у односу на стање прије неколико година, када се за око 40.000 радника нису редовно уплаћивали доприноси. Међутим, наглашавамо да се ти подаци мијењају из дана у дан и да зависе од динамике уплате доприноса", казали су из Фонда.

Додали су да, када се уплате доприноси, Фонд одобрава радницима осигурање и то два мјесеца од посљедње уплате, примјера ради, уколико се уплати допринос за октобар, радник је здравствено осигуран до краја децембра.

Божана Радомир, виши стручни сарадник за економска питања у Савезу синдиката Републике Српске, казала је за "Независне новине" да је законска обавеза сваког послодавца да приликом исплате плата изврши уплату пореза и доприноса на ту плату.

"Овај податак да је око 8.000 радника било без здравственог осигурања јесте бољи показатељ у односу на прошлу годину када преко 40.000 радника није имало осигурање, али просто не би требало бити ниједна бројка у питања, значи да ниједан радник не би требало да дође у ситуацију да не може да овјери здравствену књижицу", казала је Радомирова.

Појаснила је да су анализе показала смањење броја радника који нису у могућности овјерити здравствену књижицу.

Како је истакла, ситуација на тржишту рада је таква да су послодавци постали свјесни, уколико се не буду придржавали тих законских рокова, односно редовно исплаћивали плате радницима, да ће радници да их напусте.

Додала је да постоји одређен број послодаваца који су несавјесни, те не желе да уплате, али и послодаваца који направе пропусте.

"Али има и позитивних примјера, гдје послодавци имају потешкоће у пословању, па постепено уплаћују колико имају прилива средстава", казала је она.

Из Фонда подсјећају да је Законом о обавезном здравственом осигурању Републике Српске дефинисано да право на здравствено осигурање имају грађани који су пријављени на здравствено осигурање по једном од законом предвиђених основа и за које се редовно уплаћују доприноси.

"Редовна уплата доприноса је одувијек услов за коришћење здравствене заштите. Примјера ради, за раднике пријаву на осигурање и уплату доприноса врши послодавац, док, рецимо, пољопривредници којима је пољопривреда основно занимање лично се пријављују на осигурање и уплаћују себи доприносе", казали су из ФЗО РС.

Појашњавају да жена, ако је незапослена, може да буде осигурана преко супруга који ради.

"У том случају доприноси се уплаћују само за њега, док чланови породице који су осигурани преко њега за здравствену заштиту не издвајају ништа. Дакле, лице се на здравствено осигурање може пријавити по више основа, као што су радни однос, пензионери, пољопривредници, као лица без прихода, као корисник социјалне помоћи и други", истичу из ФЗО РС.

Подсјећају да приходи од доприноса запослених чине више од 80 одсто укупних прихода Фонда здравственог осигурања РС, што говори у прилог томе колико је важно да се доприноси редовно уплаћују, јер се од тог износа финансира цијели здравствени систем.

(Независне новине)

Подијели:

Таг:

Фонд здравственог осигурања

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

Регион

Словенија се опрашта од Алеша Шутара: "Ишао је да спаси сина јер је држава заказала"

2 ч

0
Фабрика производња

Економија

Од трактора до технолошких чуда: Нећете вјеровати с чим су почели највећи свјетски брендови

4 ч

0
Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

Савјети

Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

10 ч

0
Мјесечни хороскоп за новембар 2025: Судбински преокрети и нови почеци!

Занимљивости

Мјесечни хороскоп за новембар 2025: Судбински преокрети и нови почеци!

2 д

0

Више из рубрике

Racunar Lap top

Друштво

Знање ван учионице: Све више младих бира курсеве

12 ч

0
Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

Друштво

Марљиво раде и најмлађи: Подршка вриједној породици Гатарић

13 ч

3
Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

За вечерас најављен снијег у овим дијеловима БиХ

15 ч

0
Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

Друштво

Студенти медицине организују предавање о превенцији рака дојке

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

08

24

Баклава без кора с орасима и јогуртом, сочнија од оригиналне, а зачас готова

08

23

Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

08

19

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

08

19

Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner