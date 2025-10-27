Од трактора до технолошких чуда: Нећете вјеровати с чим су почели највећи свјетски брендови

Извор:
Сви данас знају брендове попут Ламборгинија, Најкија или Самсунга, али мало ко зна њихове скромне почетке. Погледајте с чим су највеће компаније заправо почеле свој пут до милијарди.
Мање-више сваком милијардерском бренду заједничка је једна ствар - почеци који нису ни слутили на успјех. Многе данас свјетски познате компаније настале су из потпуно неочекиваних идеја и производа који са њиховим данашњим имиџом немају никакве везе.
Ово је доказ да скромни почеци ништа не значе ако визија настави да се развија.
🇮🇹 Lamborghini → Трактор
🇯🇵 Toyota → Аутоматски разбој (машина за ткање)
🇺🇸 Coca-Cola → Сируп
🇰🇷 Samsung → Продавница прехрамбених производа
🇰🇷 LG → Кремa за лице
🇯🇵 Sony → Кувало за пиринач
🇫🇮 Nokia → Тoалет папир
🇩🇰 Lego → Дрвене играчке
🇯🇵 Nintendo → Играчке карте
🇺🇸 Nike → Атлетске патике
🇺🇸 Colgate → Сапуни и свијеће
🇸🇪 IKEA → Оловке
🇺🇸 Tiffany & Co → Папирна галантерија
🇺🇸 Amazon → Интернет књижара
🇺🇸 Apple → Apple Computer I
🇺🇸 Google → Интернет претраживач
🇺🇸 Intel → Меморијски чипови
🇩🇪 BMW → Авионски мотор
🇯🇵 Canon → Фотоапарат
🇺🇸 Ford → Квадрицикл
🇺🇸 Harley-Davidson → Тркачки мотоцикл
🇺🇸 HP → Аудио осцилатор
🇯🇵 Honda → Мотор за бицикл
🇫🇷 L’Oreal → Фарба за косу
🇫🇷 Renault → Renault Voiturette 1CV
🇺🇸 Hoover → Кожни производи
🇺🇸 McDonald’s → Хот догови
🇺🇸 Pixar → Рачунар за сликовну обраду
🇨🇭 Nestlé → Бебина формула
🇺🇸 Wrigley → Сапун и прашак за пециво
Ниједан бренд није од почетка савршен. Ламборгини је правио тракторе, Самсунг је био продавница намирница, а Нокија је продавала тоалет папир. Оно што их је издвојило није први производ, већ спремност да се мијењају, истрајност и визија.
Дакле, ако ти се чини да твоја идеја нема смисла, запамти да је готово свака велика прича почела малим кораком у сасвим другом правцу.
