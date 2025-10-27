Logo

Од трактора до технолошких чуда: Нећете вјеровати с чим су почели највећи свјетски брендови

27.10.2025

Фабрика производња
Фото: Pexels

Сви данас знају брендове попут Ламборгинија, Најкија или Самсунга, али мало ко зна њихове скромне почетке. Погледајте с чим су највеће компаније заправо почеле свој пут до милијарди.

Мање-више сваком милијардерском бренду заједничка је једна ствар - почеци који нису ни слутили на успјех. Многе данас свјетски познате компаније настале су из потпуно неочекиваних идеја и производа који са њиховим данашњим имиџом немају никакве везе.

Ово је доказ да скромни почеци ништа не значе ако визија настави да се развија.

Први производи данашњих гиганата

🇮🇹 Lamborghini → Трактор

🇯🇵 Toyota → Аутоматски разбој (машина за ткање)

🇺🇸 Coca-Cola → Сируп

🇰🇷 Samsung → Продавница прехрамбених производа

🇰🇷 LG → Кремa за лице

🇯🇵 Sony → Кувало за пиринач

🇫🇮 Nokia → Тoалет папир

🇩🇰 Lego → Дрвене играчке

🇯🇵 Nintendo → Играчке карте

🇺🇸 Nike → Атлетске патике

🇺🇸 Colgate → Сапуни и свијеће

🇸🇪 IKEA → Оловке

🇺🇸 Tiffany & Co → Папирна галантерија

🇺🇸 Amazon → Интернет књижара

🇺🇸 Apple → Apple Computer I

🇺🇸 Google → Интернет претраживач

🇺🇸 Intel → Меморијски чипови

🇩🇪 BMW → Авионски мотор

🇯🇵 Canon → Фотоапарат

🇺🇸 Ford → Квадрицикл

🇺🇸 Harley-Davidson → Тркачки мотоцикл

🇺🇸 HP → Аудио осцилатор

🇯🇵 Honda → Мотор за бицикл

🇫🇷 L’Oreal → Фарба за косу

🇫🇷 Renault → Renault Voiturette 1CV

🇺🇸 Hoover → Кожни производи

🇺🇸 McDonald’s → Хот догови

🇺🇸 Pixar → Рачунар за сликовну обраду

🇨🇭 Nestlé → Бебина формула

🇺🇸 Wrigley → Сапун и прашак за пециво

Поента приче

Ниједан бренд није од почетка савршен. Ламборгини је правио тракторе, Самсунг је био продавница намирница, а Нокија је продавала тоалет папир. Оно што их је издвојило није први производ, већ спремност да се мијењају, истрајност и визија.

Дакле, ако ти се чини да твоја идеја нема смисла, запамти да је готово свака велика прича почела малим кораком у сасвим другом правцу.

