Ко је најбогатији бизнисмен у Србији? Створио је пословну империју вриједну 2,85 милијарди евра

20.10.2025
07:58
Коментари:0
Према најновијим доступним подацима за 2025. годину, најбогатији бизнисмен у Србији је Мирослав Мишковић, оснивач и власник компаније Делта Холдинг.
Његово богатство процјењује се на око 2,85 милијарди евра, што га чини једном од најутицајнијих и најпрепознатљивијих личности у домаћем пословном свијету.
Економија
Заборавите на станове: Мишковић савјетује у шта треба улагати
Делта Холдинг, компанија коју је Мишковић основао и развио, представља пословну империју са широким спектром дјелатности. Њено пословање обухвата малопродају, пољопривреду, логистику, финансијске услуге, као и некретнине. Кроз брендове Делта Макси, Делта Аграр и Делта Реал Естате, Мишковић је створио мрежу пословних јединица која има огроман утицај на економију Србије, запошљава хиљаде људи и обликује тржиште потрошње и услуга у земљи.
Мирослав Мишковић није само домаћи магнат – његово име се нашло и на Форбсовој листи најбогатијих људи на свијету, што потврђује његов међународни углед и пословни реноме. Поред тога, Савез економиста Србије му је 2023. године додијелио Повељу за изузетан допринос у области пословне економије и менаџмента, истичући његову способност да управља комплексним пословним системима и развија конкурентне компаније у Србији и региону.
Бања Лука
Инспекторат се поново огласио о води у језеру код Делте
Његова пословна филозофија карактерише стратешко диверсификовање послова и стално тражење нових прилика за раст. Делта Холдинг не зависи од једног сектора, већ константно проширује пословне активности и улаже у различите индустрије, чиме Мишковић осигурава стабилност своје империје и дугорочну одрживост у промјенљивим економским околностима.
Остали спортови
Бањалука данас и сутра регионални центар спорта и бизниса: Отворена "Adria Sports Conference"
Поред финансијског успеха, Мишковић се често појављује у медијима, а његова имовина, пословне одлуке и стратегије постале су предмет бројних анализа и чланака. Он и даље предводи листу најбогатијих српских предузетника, а његова способност да од малих пословних подухвата створи империју и да кроз године одржава лидерство у различитим секторима, чини га кључном фигуром домаће економије и симболом предузетничког успјеха.
Мирослав Мишковић остаје примјер како визија, упорност и стратешко размишљање могу резултирати изградњом једне од најмоћнијих пословних групација у Србији, чије дјеловање значајно утиче на економију, тржиште рада и свакодневни живот грађана.
Остали најбогатији појединци и породице у Србији су:
Породица Костић (MK Group) – 2.655.071.601 евра
Дејан Чакајац и Јадранка Степановић (Mozzart) – 1.808.077.997 евра
Драган Шолак (United Group) – 1.694.700.000 евра
Петар Матијевић (МИ Матијевић) – 1.562.250.181 евра
Важно је напоменути да су ове процјене богатства базиране на јавно доступним подацима и могу варирати у зависности од тржишних промјена и пословних активности.
Сцена
4 д0
Остали спортови
5 д0
Сцена
5 д0
Остали спортови
5 д0
Економија
1 д0
Економија
1 д8
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму