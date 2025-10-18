Да ли ће копати? Откривене велике залихе литијума у Њемачкој

Извор:
СРНА
18.10.2025
22:12
Коментари:0
Компанија "Нептун Енерџи" саопштила је да је открила велико налазиште литијума у регији Алтмарк у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт, пренио је лист "Билд".
Ово откриће могло би да промијени будућност њемачке аутомобилске индустрије, јер је литијум саставни дио батерија које се користе у електричним аутомобилима, односно паметним телефонима и таблетима.
Према информацијама компаније, Алтмарк има налазиште са резервама од 43 милиона тона литијум карбоната, пише лист.
Експлоатација се неће обављати на традиционалан начин, јер је планирано да се термална вода из дубине црпи на површину, док ће се литијум вадити филтрирањем, а вода ће се враћати назад.
Потенцијална бруто вриједност која би могла да буде остварена до 2042. године, уколико се пројекат реализује у потпуности, процјењује се на 6,4 милијарде евра.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму