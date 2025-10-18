Француска добила нижи кредитни рејтинг

Извор:
Агенције
18.10.2025
15:19
Коментари:0
Глобална агенција за кредитни рејтинг "Standard end Purs" неочекивано је снизила кредитни рејтинг Француске са АА минус на А плус, док се земља бори са нестабилношћу владе и великим дугом.
Иако је нацрт буџета недавно представљен, неизвјесност и даље постоји, саопштила је кредитна агенција.
Француска пролази кроз "најтежу политичку нестабилност" у посљедњих готово 70 година", додаје се у објави у указује на "јачање политичких подјела" и смјену шест премијера у три године.
Нижи рејтинг би могао да доведе до виших каматних стопа на државне обвезнице које ће бити издате у будућности, упозорила је агенција.
Француски министар финансија Ролан Лескур протумачио је ову одлуку у изјави радију "Франсинфо" као "позив на разјашњавање ситуације и одговорност".
