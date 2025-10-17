Logo

ТЕ Гацко пребацила умањени овогодишњи план производње

АТВ

17.10.2025

19:35

Термоелектрана Гацко успјела је пребацити умањени овогодињи план производње, термоелектрана Угљевик није још. Први човјек гатачког гиганта задовољан, за АТВ каже да је ово предузеће за првих девет мјесеци произвело трећину енергије у Српској. Прошли мјесец половину.

''Оно чиме се у овом моменту РиТЕ Гацко може похвалити је добра погонска спремност ТЕ али адекватне залихе угља кога у овом моменту има око 110.000 тона на депоу електране и нешто више од 650.000 тона припремљеног за експлоатацију'', казао је Максим Скоко, директор РиТЕ Гацко.

Максим Скоко

Економија

У септембру РиТЕ Гацко одржало стабилност ЕЕС Српске

Са угљем и експлоатацијом се кубури у Угљевику а било је и испада са мреже. Директор иако у проблемима до гуше, оптимистичан.

''За сада је снабдијевање и производња угља стабилна и очекујемо да временске прилике нам неће угрозити у наредном периоду тако да очекујемо да испунимо планске оквире за 2025 годину што се тиче производње угља а самим тим и производње електричне енергије'', рекао је Дико Цвијетановић, директор РиТЕ Угљевик.

Рад термо-погона се пажљиво прати у матичном предузећу. Сви њивови проблеми одражавају се и то добро на пословање Електропривреде. Термоелектране су старе па је из године у годину све мања производња.

rite gacko

Градови и општине

ТЕ Гацко у погону

''Оно што ми имамо као проблем са стране Електропривреде је да термоелектране сваке године билансирањем величина за наредне године пријављују ссве мању и мању количину енергије коју производе тако да је ТЕ Гацко за ову годину пријавила неких 1250 гигават часова а ТЕ Угљевик приближно толико с тим да једна трећина из Угљевика припада словеначкој страни'', казао је Иван Копривица, извршни директор за техничке послове у ЕРС-у.

Све се то одразило и на увоз односно увоз струје.

''Нешто преко преко 125 милиона је купљено струје али морам да кажем исто толико је и продато, тако да смо у билансу куповине и продаје око нуле'', рекао је Иван Копривица.

RITE GACKO

Економија

Због пресуде РиТЕ Гацку блокирани рачуни, ЕРС прискочио у помоћ

Сви се слажу да производне цијене струје у термоелектранама нису довољне. Због лоше хидрологије све хидроелектране у Српској су далеко од зацртаних планова производње. Енерго челници кажу да очекују подршку од Владе Српске.

