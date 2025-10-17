Logo

Поскупљује пиво у Њемачкој

17.10.2025

10:45

Поскупљује пиво у Њемачкој
Фото: Pixabay

Велики њемачки произвођачи пива и безалкохолних пића најављују нова поскупљења која ће, према свему судећи, ускоро осјетити и потрошачи.

Након вишегодишње паузе, неколико водећих пивара већ је повећало цијене својих производа, док се нови талас поскупљења очекује почетком 2026. године, преноси Виршафтсвохе.

Компаније Кромбахер и Велтинс већ су овог мјесеца подигле цијене за продају у трговинама и угоститељству, а њиховим корацима сијледе и друге велике пиваре, укључујући групацију Радебергер, чије ће повећање цијена ступити на снагу 1. јануара.

Према анализи специјализованог часописа Инсајд, шест од десет најпродаванијих пивских марки у Њемачкој погођено је растом цијена.

Повећања се за сада односе на велепродајне испоруке, али стручњаци очекују да ће се њихови ефекти постепено пренијети и на крајње купце.

"Малопродајни ланци обично одлажу корекције цијена до периода послије Божића како би искористили празничну потрошњу", објашњава представник истраживачке куће НИQ Маркус Штроб.

Поред флашираног, поскупљује и точено пиво. Угоститељи упозоравају да су због раста трошкова, укључујући и повећање минималне плате, принуђени на корекције цијена.

Пад потрошње пива, посебно у угоститељству, додатно компликује ситуацију у индустрији. Према подацима НИQ, у првој половини 2025. продаја пива у продавницама смањена је за 2,1 одсто, док је у кафићима и ресторанима пала за чак 8,6 одсто.

Угоститељи примећују да гости све чешће наручују само по једну чашу вина или пива, што се приписује опрезу због цјелокупне економске ситуације.

