Поскупљује пиво у Њемачкој

17.10.2025
10:45
Коментари:0
Велики њемачки произвођачи пива и безалкохолних пића најављују нова поскупљења која ће, према свему судећи, ускоро осјетити и потрошачи.
Након вишегодишње паузе, неколико водећих пивара већ је повећало цијене својих производа, док се нови талас поскупљења очекује почетком 2026. године, преноси Виршафтсвохе.
Економија
Салама хитно повучена са тржишта, издато упозорење грађанима
Компаније Кромбахер и Велтинс већ су овог мјесеца подигле цијене за продају у трговинама и угоститељству, а њиховим корацима сијледе и друге велике пиваре, укључујући групацију Радебергер, чије ће повећање цијена ступити на снагу 1. јануара.
Према анализи специјализованог часописа Инсајд, шест од десет најпродаванијих пивских марки у Њемачкој погођено је растом цијена.
Повећања се за сада односе на велепродајне испоруке, али стручњаци очекују да ће се њихови ефекти постепено пренијети и на крајње купце.
Хроника
Приведен још један осумњичени за убиство Филипа Ивановића
"Малопродајни ланци обично одлажу корекције цијена до периода послије Божића како би искористили празничну потрошњу", објашњава представник истраживачке куће НИQ Маркус Штроб.
Поред флашираног, поскупљује и точено пиво. Угоститељи упозоравају да су због раста трошкова, укључујући и повећање минималне плате, принуђени на корекције цијена.
Пад потрошње пива, посебно у угоститељству, додатно компликује ситуацију у индустрији. Према подацима НИQ, у првој половини 2025. продаја пива у продавницама смањена је за 2,1 одсто, док је у кафићима и ресторанима пала за чак 8,6 одсто.
Хроника
"Покидао наногницу и побјегао из притвора": Ко је био Филип Ивановић убијени у Београду?
Угоститељи примећују да гости све чешће наручују само по једну чашу вина или пива, што се приписује опрезу због цјелокупне економске ситуације.
Регион
49 мин0
Република Српска
49 мин1
Свијет
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму