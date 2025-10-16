Logo

Цијене злата достигле нови рекорд

16.10.2025

20:55

Фото: Pixabay

Цијене злата данас су порасле на нови рекордни износи од 4.230 долара по унци, прије свега зато што трговци траже сигурнију имовину, као и због најава даљег смањења каматних стопа у Сједињеним Америчким Државама, пренио је Трејдинг економикс.

Недавне изјаве предсједника Федералних резерви (ФЕД) Џероума Пауела, којима су истакнути знаци слабљења тржишта рада, подстакле су инвеститоре да са скоро потпуном сигурношћу урачунају смањење каматне стопе од 25 процентних поена на предстојећем састанку, а вјероватно је да ће се у децембру догодити још једно у истом износу.

Такви изгледи су такође утицали на долар, чинећи злато привлачнијим за купце.

Када је ријеч о трговинским односима, амерички званичници су осудили кинеска строжа ограничења извоза ријетких земних елемената и упозорили да то представља ризик за глобалне ланце снабдијевања, па су предложили могуће контрамјере САД-а.

Амерички министар финансија Скот Бесент рекао је да би Вашингтон такође могао да уведе ограничења извоза или тарифе на увоз руске нафте у Кину, ако се координише са европским партнерима.

Поред тога, наставак блокаде америчке владе и даље представља ризик за америчку економију и доприноси напетости на тржишту.

