Нестле планира отпуштање 16.000 радника

16.10.2025
12:20
Коментари:0
Швајцарска компанија Нестле објавила је данас 16. октобра да ће у наредне двије године отпустити 16.000 запоселних.
То представља око шест одсто њене радне снаге.
Ауто-мото
Стиже четврто свјетло на семафор
Подсјећамо, нови директор Филип Навратил само неколико недјеља након преузимања функције најавио нове мјере штедње.
"Свијет се мијења, а Нестле мора да се мијења брже", навео је Навратил у саопштењу.
"То ће укључивати доношење тешких, али неопходних одлука о смањењу броја запослених", рекао је он, преноси Блоомберг.
Навратил, који је више од двије деценије у фирми Нестле, најавио је наставак стратегије која подразумјева већа улагања у рекламу, фокус на мањи број успјешних производа и продају непрофитабилних дијелова пословања.
Србија
Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу
Компанија је у трећем кварталу 2025. забиљежила раст продаје од 4,3 одсто међугодишње, подстакнут вишим цијенама и растом реалног обима продаје, што је кључни показатељ који инвеститори помно прате.
Нестле, познат по брендовима као што су "неспресо" и "киткат", подигао је циљ уштеда са 2,5 на три милијарде швајцарских франака (око 3,18 милијарди евра) до краја 2027. године.
Кошарка
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Економија
3 ч0
Економија
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
32
14
25
14
25
14
23
14
16
Тренутно на програму