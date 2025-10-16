Logo

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

16.10.2025

12:20

Нестле планира отпуштање 16.000 радника

Швајцарска компанија Нестле објавила је данас 16. октобра да ће у наредне двије године отпустити 16.000 запоселних.

То представља око шест одсто њене радне снаге.

Подсјећамо, нови директор Филип Навратил само неколико недјеља након преузимања функције најавио нове мјере штедње.

"Свијет се мијења, а Нестле мора да се мијења брже", навео је Навратил у саопштењу.

"То ће укључивати доношење тешких, али неопходних одлука о смањењу броја запослених", рекао је он, преноси Блоомберг.

Навратил, који је више од двије деценије у фирми Нестле, најавио је наставак стратегије која подразумјева већа улагања у рекламу, фокус на мањи број успјешних производа и продају непрофитабилних дијелова пословања.

Компанија је у трећем кварталу 2025. забиљежила раст продаје од 4,3 одсто међугодишње, подстакнут вишим цијенама и растом реалног обима продаје, што је кључни показатељ који инвеститори помно прате.

Нестле, познат по брендовима као што су "неспресо" и "киткат", подигао је циљ уштеда са 2,5 на три милијарде швајцарских франака (око 3,18 милијарди евра) до краја 2027. године.

