Трговачки ланац који је популаран и у БиХ у Њемачкој затвара 28 радњи

16.10.2025
10:55
Већ у јулу било је јавно да је дисконтни ланац Пепко инсолвентан у Њемачкој. Од тада су радници забринути – па чак и неки купци који су завољели њихове трговине.
Сада је јасно шта будућност носи за трговца текстилом и играчкама: неке од његових пословница биће затворене, пише Феникс магазин.
Пепко је најавио да ће 28 трговина бити затворено „због недостатка економских изгледа до краја јануара 2026., након завршетка уобичајених мјера распродаје“. У изјави се сугерише да ће распродаја вјероватно ускоро започети у погођеним трговинама прије него што се затворе најкасније до краја јануара 2026. године.
Према наводима компаније, затварањем трговина и планираним поједностављењем администрације у Берлину погођено је 165 од око 500 радника. Ускоро ће бити отпуштени.
Како пишу њемачки медији, 36 трговина наставиће с радом: оцијењене су као „перспективне“.
Које су трговине на попису, а које не, засад није објављено. Међутим, почетне информације о појединачним трговинама већ су доступне: пословница у Оберхаусену наставиће радити, као и она у трговачком центру Миланео у Стутгарту.
У јулу је компанија поднијела захтјев за покретање стечајног поступка Окружном суду Берлин-Карлоттенбург. У то вријеме, као разлози наведени су оперативни губици и структурни изазови у мрежи трговина.
„Планирана реорганизација Пепка у Њемачкој кључни је корак према одрживој профитабилности заснованој на виткијој и отпорнијој оперативној бази“, навео је генерални директор.
Пепко првенствено продаје одјећу, али и играчке и украсне предмете. Ацтион и Теди, ланци који су међу његовим главним конкурентима, недавно су се значајно проширили, а Пепко је то такође планирао.
Пепко има 4.000 пословница у 18 земаља са 30.000 радника. Прије двије године компанија је најавила свој дугорочни циљ отварања до 2000 трговина у Њемачкој. Ствари су се одвиле другачије.
