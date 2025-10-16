Logo

Трговачки ланац који је популаран и у БиХ у Њемачкој затвара 28 радњи

16.10.2025

10:55

Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Већ у јулу било је јавно да је дисконтни ланац Пепко инсолвентан у Њемачкој. Од тада су радници забринути – па чак и неки купци који су завољели њихове трговине.

Сада је јасно шта будућност носи за трговца текстилом и играчкама: неке од његових пословница биће затворене, пише Феникс магазин.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Српска има одговорну државну политику

Пепко је најавио да ће 28 трговина бити затворено „због недостатка економских изгледа до краја јануара 2026., након завршетка уобичајених мјера распродаје“. У изјави се сугерише да ће распродаја вјероватно ускоро започети у погођеним трговинама прије него што се затворе најкасније до краја јануара 2026. године.

Према наводима компаније, затварањем трговина и планираним поједностављењем администрације у Берлину погођено је 165 од око 500 радника. Ускоро ће бити отпуштени.

Како пишу њемачки медији, 36 трговина наставиће с радом: оцијењене су као „перспективне“.

licna karta лична карта возачка дозвола документа

БиХ

Почела примјена нових правила заштите личних података

Које су трговине на попису, а које не, засад није објављено. Међутим, почетне информације о појединачним трговинама већ су доступне: пословница у Оберхаусену наставиће радити, као и она у трговачком центру Миланео у Стутгарту.

У јулу је компанија поднијела захтјев за покретање стечајног поступка Окружном суду Берлин-Карлоттенбург. У то вријеме, као разлози наведени су оперативни губици и структурни изазови у мрежи трговина.

„Планирана реорганизација Пепка у Њемачкој кључни је корак према одрживој профитабилности заснованој на виткијој и отпорнијој оперативној бази“, навео је генерални директор.

cipele carape obuca pixabay

Друштво

Из употребе повученo 365 комада заштитне обуће

Пепко првенствено продаје одјећу, али и играчке и украсне предмете. Ацтион и Теди, ланци који су међу његовим главним конкурентима, недавно су се значајно проширили, а Пепко је то такође планирао.

Пепко има 4.000 пословница у 18 земаља са 30.000 радника. Прије двије године компанија је најавила свој дугорочни циљ отварања до 2000 трговина у Њемачкој. Ствари су се одвиле другачије.

